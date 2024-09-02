家扶進駐蒙古20年 扶助1.1萬童

世界最年輕城市、也是最寒冷首都的蒙古國烏蘭巴托，市中心高樓林立、車水馬龍，卻有逾半數家庭住不起房，只能在市郊就地搭建蒙古包，鱗次櫛比的現代化大樓外圈，被破舊矮屋、蒙古包層層包圍，形成特殊城市景觀。在這裡，有家扶基金會廿年前設立的第一個海外直接服務據點，更在近郊蓋了一座「家扶村」，為貧困家庭搭起遮風避雨的家。

蒙古國全國加起來三六○萬人，據烏蘭巴托市統計局去年資料，烏蘭巴托市共四十一萬一四二○戶家庭，但五成二、約廿一萬二○○八戶家庭，都住在基礎建設不齊全的市郊蒙古包區。

為解決居住問題，蒙古家扶中心二○○七年於烏蘭巴托市郊打造「家扶村」，直到二○一九年設置了二十四個蒙古包區，逐步完成供水站、電力設備、活動中心、現代廁所及浴室、戶外籃球場等，村民不必動輒步行數公里取水，在戶外簡陋隔間如廁、洗澡，十七年來，家扶村協助一○五戶家庭自立，近年因限縮資格，目前僅七戶住民。

Otgonchimeg帶著兩個兒子入村，此前投靠親友，十三人擠在一頂蒙古包生活。現在她在家扶村負責清潔工作，她每月努力攢錢儲蓄，盼望出村後，有能力買地，搭起一個屬於自己的家。

蒙古家扶中心代表黃朱偉說，家扶村提供全新蒙古包跟家具，家庭可直接入住，也開辦家長職業技能培力班、孩童的課輔班與才藝班，二○二一年更進一步開放讓社區居民使用公共空間。

此外，家扶也提供經濟扶助、學用品、食物包、大專獎助學金，讓家庭維持基本生活、兒童穩定就學、營養改善。黃朱偉說，光靠資助無法翻轉貧窮，因此家扶首重教育學習，今年延伸至其他省份，定期送課外讀物。

家扶基金會執行長周大堯表示，今年適逢蒙古家扶成立廿周年，迄今扶助逾一點一萬名兒童、三千多戶家庭。從認養蒙古童、發放扶助金，二○○七年起推動社區服務，也陸續在水資源匱乏的小區興建三十一座供水站。透過不同方案改善居住環境、用水、醫療、教育等。未來將擴大服務範圍，慢慢擴展至外省。