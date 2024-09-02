長者身心少疾病 自殺率降57%

老年身心健康與自殺率 製表／元氣中心 台灣每年一千多名老年人自殺身亡，國衛院最近完成首篇研究精神及身體等疾病對老年人自殺影響，結果發現，避免失眠可降低自殺率百分之十八點三，其次為憂鬱症百分之十五點七，高血壓百分之八點九。專家提醒，女性較易憂鬱、焦慮，預防年長女性自殺，應重視精神疾病，男性則注意身體健康。

計畫主持人、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員級主治醫師吳其炘表示，這項研究利用衛福部健保署全民健康保險研究資料庫中自殺病例統計及國家死亡登記數據，分析二○一○至二○一九年六十五歲以上長者自殺九一三六人、八萬九四三九例死亡個案等身心狀況。

研究發現，老年人自殺危險因子可分為精神及身體疾病等兩大類，前者以憂鬱、焦慮及失眠為主，後者則為高血壓、消化性潰瘍與癌症。若能減少老年人身心折磨，自殺率可降低近百分之五十七。此研究日前刊登於國際權威學術雜誌「情緒疾病期刊」。

若能減少憂鬱等精神疾病發生，可降低年長者自殺率達百分之三十八點四；如減少身體疾病發生則可降低自殺率百分之三十六點五。吳其炘說，精神、身體疾病對年長者自殺影響相同重要。

研究團隊進一步分析單一因素，結果顯示，避免失眠可降低自殺率百分之十八點三，其次為憂鬱症百分之十五點七、高血壓百分之八點九、焦慮症百分之八點一、消化性潰瘍百分之七點七，癌症百分之七點四。

在精神疾病引發自殺風險中，以年長女性，及六十五至七十四歲老年人影響較大。至於高血壓等身體疾病，則對男性，和七十五至八十四歲及八十五歲以上老年人的影響較大。吳其炘指出，年齡愈老，精神疾病對自殺的影響逐漸縮小，不過，整體老年人自殺率仍是年齡愈高，自殺率愈高。

研究發現，男性年長者如無精神疾病，則可降低自殺率百分之三十四點一，若身體沒有病痛，可降低百分之三十七點八。

女性減少精神疾病，其自殺率可降百分之四十六點三，減少身體疾病可降低百分之三十四點二。吳其炘說，女性患憂鬱、焦慮高於男性，預防年長女性自殺需更重視精神疾病，男性則注意身體疾病。

如何降低老年人自殺率？吳其炘提三建議，首先重視老年人憂鬱問題，因憂鬱可能伴隨失眠，必須及早發現與治療；其次注意老年人身體退化問題，如退化性關節炎、骨鬆等疾病導致老年人不良於行，增加自殺率，其中退化性關節炎即為導致自殺的明顯因子。至於剛剛確診癌症的老年患者，家人則多關心其心情變化。

第三為鼓勵長者從事社交活動，例如參加日照中心、共餐食堂，另培養興趣，多走至社區，參與活動，研究證實，孤獨感與自殺風險成正比，愈覺孤獨，則自殺風險愈高。

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