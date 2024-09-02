鄭宜農挑梁「妳歌」10月登台 演繹家族女性故事

由大慕可可出品，大清華傳媒以及聯合數位文創聯合出品的「妳歌」，故事靈感源自鄭宜農的家族記憶，由藝術總監暨原創故事簡莉穎、編劇陳以恩，以及劇場新銳製作團隊山喊商行導演孟昀茹（翠斯特）聯手創作，鄭宜農擔綱主演，將在舞台上開啟一段不同世代女性的奇幻冒險。

文青女神鄭宜農身兼創作歌手、演員及文字創作者。二○二三年以「水逆」專輯獲得第卅四屆金曲獎「最佳台語專輯獎」及「最佳台語女歌手獎」。此次加入「妳歌」的機緣，來自於鄭宜農與簡莉穎某次聊起關於外婆與奶奶的家族女性故事，深受感動的簡莉穎決定將故事改編，並邀請她擔綱主演。

鄭宜農此次除了將挑大梁擔綱演出，也將獻唱包括〈苦海女神龍〉、〈孤女的願望〉與〈可愛的花蕊〉等耳熟能詳的多首台語金曲。

「妳歌」每場演出邀請不同的驚喜嘉賓，共有十五位踢館歌手加盟獻聲，包括台語金曲歌后曹雅雯、國師唐綺陽、台語機關槍苗可麗、金曲樂團宇宙人小玉、樂壇大勢歌手洪佩瑜…等超強卡司。

「妳歌」將於十月四日至十月廿七日於PLAYground空總劇場登場，購票請上ｕｄｎ售票網。