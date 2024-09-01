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防治長者自殺挑戰 醫：存好「三本錢」不怕老了病來磨

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，老年人心情若產生孤立、憂鬱，且又缺乏社會、家庭、親友等支持，自殺風險相對提高；示意圖。圖／123RF
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，老年人心情若產生孤立、憂鬱，且又缺乏社會、家庭、親友等支持，自殺風險相對提高；示意圖。圖／123RF

國人隨著年齡增長，自殺率愈高。國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員級主治醫師吳其炘表示，衛福部近年統計，老年人自殺率已微微下降，但仍高於其他年齡層，且自殺人數持續上升，每年老年人自殺死亡約達900至1000多人，特別是國內人口老化快速，大家都還在適應老化的過程，社會、家庭仍缺乏相對的支持及準備。

依衛福部最新統計，112年65歲以上老年人自殺高達1130人，衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，老年人原本就是自殺高風險族群，主因是受到身體及精神疾病影響，尤其是久病或失能患者，當明顯感受到身體老了，心情產生孤立、憂鬱，此時若又缺乏社會、家庭、親友等支持，無法獲得關心、照顧；此外，當老伴過世，依賴的人不在了，整個人也會陷入憂鬱，自殺風險相對提高。

老年人的憂鬱議題值得重視，李俊宏說，依國外研究顯示，65歲以上老年人約四分之一都有憂鬱症狀，如思考、精神出現遲滯的情形，也就是少話、生活沒有動力、提不起勁、不想動，或是食欲減退等，其中也包含憂鬱症，這比例相當的高，原因是身體老化後，大腦也逐漸退化，造成腦神經荷爾蒙的失去平衡，影響大腦調節、認知功能等，增加罹患憂鬱的機會。

李俊宏說，部分憂鬱症狀鬱失智症十分類似，當家人發現家中長輩有疑似憂鬱症狀，仍建議就醫檢查，釐清是否為失智症；老年人可能同時也飽受失眠、孤獨所苦，而造成酒精成癮、安眠藥物成癮等問題，且鰥寡孤獨是老年人常遇到的問題，隨著年齡愈來愈大，在情感及生活上，對於另一半的依賴也愈來愈重，一旦老伴過世，整個人就會陷入憂鬱，無形中增加了自殺風險。

「俗話說，老了最怕病來磨。」李俊宏說，高齡醫學常提到一位老年人要存三大本錢，第一、要存好「老本」，讓自己老時經濟無憂，特別是如果老年人需要租屋，其實在台灣並不友善，許多房東不願意租給老年人，申請社會住宅又十分耗時，年輕時就應開始存好老本；第二、要存好「身本」，讓身體保持健康；第三、要存好「腦本」，隨時注意腦健康。

國衛院最新研究指出，高血壓會影響老年人自殺？吳其炘指出，許多老人家十分擔心高血壓，進而影響情緒、生活品質，造成情緒低落、焦慮等問題，且高血壓控制不佳，更可能引發腦中風，在在增加自殺風險。

至於消化性潰瘍增加老人家自殺風險。台大醫學院內科臨床教授邱瀚模說，已開發國家的老年人常見疾病，為高血壓、糖尿病、心臟疾病、癌症、肺部疾病等，消化性潰瘍並非主要疾病，但因老人家患有腦部、心臟疾病時，必須需要服用阿斯匹林等抗朽血栓的藥物，但此類藥物容易造成消化性潰瘍，因此，臨床上許多醫師會開立藥物防止消化性潰瘍，而開立藥物就必須打入消化性潰瘍的診斷碼，藥物才能獲得健保給付。

邱瀚模表示，消化性潰瘍目前治療效果都不錯，且一個人選擇自殺常是多元因素所致，如神經退化性疾病、憂鬱、失眠等都可能是選擇輕生的原因之一，因此必須了解其背後的原因，消化性潰瘍應不是長者自殺主因。

台大醫學院 憂鬱症 老年人

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