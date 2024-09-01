久病厭世誘發老年憂鬱輕生 心理師：特需關注三大因素

國衛院最新研究發現，年長者自殺深受身體及精神疾病影響。台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，俗話說久病厭世，這是老年人心情的寫照，特別是長年的疾病已造成身體失能、影響日常生活，這樣的情形更會讓人想早點解脫。諮商心理師公會全聯會表示，老年人自殺原因於生理及心理因素無法完全分開，而心理因素誘發自殺意念，確實與老年憂鬱密切相關。

林明憲說，臨床發現，許多老年人對自己的憂鬱情緒並不自知，往往是家人發現長輩情緒低落、沒有活力，或是食欲不振，體重突然減輕，往往在6個月內體重減輕原體重的10%應多加注意，提醒經排除身體疾病外，如發現長者出現憂鬱症狀，應盡速就醫檢查。

諮商心理師公會全聯會秘書長黃柔嘉表示，老年人誘發憂鬱症常見三大原因，第一、生理識別，也就是說，當年輕時認識的朋友、老伴一一的離開人世，將引發老年人面臨死亡的焦慮，且又無人可以傾訴、訴說時，容易罹患憂鬱症。

第二、久病不癒，即便不是現在常見的癌症，如退化性關節炎影響的不只是關節疼痛，更可能影響活動的自由度，尤其，許多老年人住在傳統公寓沒有電梯，無法走下樓梯外出，長期的孤獨造成情緒低落；另一方面，此時孩子已紛紛離家，平時只能用視訊、電話聯繫，但老人家多有重聽問題，聽不清楚孩子說話，心情會感到十分挫折，引發晚年憂鬱。

第三、頓失重心，特別是退休人士，如果沒有自己的興趣，失去工作後，生活沒有重心，也容易引發憂鬱，因此現在的年輕人就是未來的老人，建議從年輕時就應培養興趣。若能從這三方面著手防治，應可降低老年人罹患憂鬱症及自殺風險。

黃柔嘉在北市聯醫總院擔任諮商心理師6年來發現，如果老年人多增加外出的機會，可以大幅降低誘發憂鬱的機會。如有些長者心胸開放多參加共餐、社區老人課程，並建議家人可以多陪伴長者，不要讓長者感到孤單，子女可以多陪伴長輩外出，甚至邀請長輩一起採買蔬果等，讓長輩腦部多接受外界的刺激，以降低心情憂鬱及負面思考。

「當家中長輩因憂鬱需要就醫時，千萬不要馬上就到精神科或身心科就醫。」黃柔嘉說，此時應到家醫科、整合醫學科，避免長輩忌諱而不願就醫，反而讓病情持續惡化，而衛福部近年來推動長照，可以安排到宅心理諮商的服務，讓長者說出內心的話，有助降低憂鬱情緒。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，年輕時可能忙於工作、家庭，許多年長者剛退休時都很開心，終於可以享受自己的生活，但過一段時間，突然發現生活頓失重心，心情直接受到衝擊；門診中許多退休族群談到，退休後發現時間好多，卻不知如何安排，只能一整天坐在家裡看電視，與自己當初的想法落差很大，內心感到莫名的恐慌，孤獨感更加強烈。

李俊宏呼籲，當步入55至65歲間，就應開始準備及安排人生下半場的退休生活，包括退休的前後，自己在工作、生活的心情轉換，以及往後的日子怎麼去照顧自己，並維繫一個良好的社會生活，如主動參加長青學苑、銀髮社團等，而不要等到真正退休後卻無所適從。

黃柔嘉說，近年來除關注老年憂鬱、自殺議題外，也開始注意家庭照顧者的心理健康，尤其現在許多家庭是老老照顧，呼籲照顧者可以為自己保留一個休息、喘息的時間，降低長期照顧所造成的心理負擔，避免成為下一個憂鬱、自殺的高風險族群。