老年癌友憂經濟、子女 心理師：正視需求喚起求生動力

「老年人罹癌後，不只面對癌症的衝擊，更改變了退休後的規律生活，更有對子女的憂心，在在增加了自殺風險。」癌症希望基金會特約心理師葉北辰表示，台灣65歲以上老年人自殺率為所有年齡層最高，其中老年人罹患癌症後的自殺率，更是高於全球平均值，建議罹癌後可以利用醫院設置的癌症資源中心，及癌症希望基金會於北中南的據點諮詢相關癌友服務，降低長者自殺風險。

葉北辰表示，每個人都享有健保，罹癌後就是進入化療等治療療程，老年人的傳統觀念是不想拖累子女，總覺得治療要花一大筆錢，與其抵押房子接受治療，還不如把房子留給孩子，更何況老年人依過去不好的經驗，認為癌症治療非常痛苦、非常慘，且又要到醫院的陌生環境接受治療，將增加心理許多負擔而抗拒治療，如果合併憂鬱症，造成老年癌友的自殺風險又更高了。

葉北辰說，癌症希望基金會自美國帶回在醫院內設置癌症資源中心的概念，各醫院的中心可以租借假髮，尋求義乳的協助等，並可以協調不同科別，協助病人就醫等，並適時轉介心理諮商，避免深陷於過去悲慘的經驗而不願就醫。

在未生病前或罹癌初期，就應多了解「病人自主權利法」及早簽署預立醫療決定，甚至是是否要提前準備安寧療護等。葉北辰說，家人應一同給予長輩支持的力量，如果長者不願意就醫，可以找出長者活下去的動力，如曾有一名長者罹癌前喜歡攝影，很擔心罹癌過世後，自己珍惜的相機會被丟掉，鼓勵他接受治療後，還可以繼續拍照，不要放棄。

「年長者癌友的需求，可能與年輕癌友不同，必須更加關注。」葉北辰指出，如曾遇到一名罹患乳癌的老婆婆，已切除一側的乳房，她希望醫師把另一邊的乳房，一起切掉，因為她感覺晚上睡覺時，左右很不平衡，「感覺像是在提醒她得了癌症」，但若是年輕乳癌病友，根本不會有這樣的想法，因此須依癌友不同的需求，提供不同的意見及心理支持。