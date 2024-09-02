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讀者9月號 魚非貓的最愛？

聯合報／ 本報訊

身為醫師的作者稱，醫師普遍信「命」，但這「命」本質是概率。最新一期的9月號《讀者》雜誌，因現代醫學是一門建立在概率上的、充滿不確定性的科學。文章再三強調，醫療有風險。醫師的工作，就是在不確定性的前提下，努力打出對患者最有益的一張牌。這，才是醫師所相信的「命」。

貓咪天生不會被魚刺卡住嗎」？坊間普遍認為貓咪喜歡吃魚，很會清理魚刺，所以不必擔心牠們。這篇文章認為恰恰相反，首先魚並不是貓咪的最愛，其次從統計中發現，貓咪的食道異物中最常見的幾個元凶就是針頭、 魚骨、其他骨頭、小繩子和魚鉤。

「畫師」講述一名殘疾人東錦如何憑著努力贏得尊重、謀生創業。東錦從畫遺像開始，看過無數死去的可怕面孔，但都能畫出他們生前燦爛鮮活人像，因為他都會進入死者生前的領域去體會他們生活，每每喪家看到東錦畫的遺像無不痛哭流涕。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。

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