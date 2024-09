健康主題館／防失智 國民阿嬤分享保健法門

「忘記了沒關係,讓我們陪著你!」台北市長蔣萬安及國民阿嬤陳淑芳於8月31日出席台北市政府衛生局「微笑樂智號」胖卡車快閃活動,兩人化身失智友善天使,一起體驗健腦遊戲、寫下對失智症者的祝福,號召大家用友善行動守護失智症者。

蔣萬安致詞時表示,每年9月是國際失智症月,今年國際倡議主軸「Time to Act on Dementia,Time to Act on Alzheimers」,意即「為失智症行動的最佳時刻」,籲增加大眾對失智症的關注,並促進對失智症者及家屬之支持與友善包容。台北市政府衛生局每年運用創新手法向市民宣導,今年結合外型活潑的「微笑樂智號」胖卡車,穿梭在台北市人潮聚集地和結合台北市大型活動,透過有趣的活動分享失智症正確觀念。

常動腦多運動 保持健康飲食

活動當天蔣萬安及陳淑芳現場體驗健腦遊戲,動動腦測試反應力,蔣萬安談到平常公務繁忙,但仍會在工作之餘抽空運動,「多運動」也是預防失智症的方法之一,他很喜歡打籃球,用全身出汗來減壓。此外,也很注重日常的飲食,以魚類替代排骨、雞腿等油炸類主菜,少碰高熱量、油炸、甜、辣、冰等食物,晚上若須應酬也以蔬菜為主,盡量減少飯、麵、銀絲卷等澱粉類主食。

今年85歲的國民阿嬤陳淑芳曾在電視劇「你好,我是誰」飾演失智症者,透過觀察揣摩失智症者的心境,播出後受到廣大回響。陳淑芳經常被稱讚記憶力好,她大方分享保健之道,閒暇時也經常與三五好友相約出遊,呼籲大家平時多從事喜歡的活動,與人多互動就是預防失智症的不二法門。

台北市長蔣萬安(右)與國民阿嬤陳淑芳(左)一同出席快閃活動,並體驗健腦遊戲。記者葉信菉/攝影

認識失智警訊 掌握診斷時機

蔣萬安表示,台北市已邁入超高齡社會,失智症人口也逐年增加,市府支持失智症家庭勇敢前行,持續跨局處、連結12行政區資源營造失智友善社區,建構支持性環境,也強化失智症照護及服務資源,邀請市民朋友一起認識失智症、同理失智症者,「友善臺北愛在一起」讓守護失智的力量無限放大。

台北市政府衛生局局長黃建華說,及早認識失智症警訊徵兆,掌握及時就醫診斷的時機,例如:「記憶力減退而影響生活」、「判斷力變差或減弱」、「情緒和個性改變」等,當發現身邊家人、親友有相關徵兆,盡速至台北市11家失智共同照護中心、神經內科或記憶門診就醫診斷。「微笑樂智號」宣導活動至9月底,相關訊息可至活動網頁(https://reurl.cc/RqaVL6)查詢。

台北市政府衛生局「微笑樂智號」胖卡車巡迴場次

9/7 (六) 12:00-20:00臺北流行音樂中心

9/8 (日) 14:00-20:00信義區 ATT 門口前 (松智路上)

9/14 (六) 13:00-19:00內湖大潤發門口

9/22 (日) 10:00-18:00大安森林公園兒童小舞台旁