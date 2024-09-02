健康主題館／防失智 國民阿嬤分享保健法門

「忘記了沒關係，讓我們陪著你！」台北市長蔣萬安及國民阿嬤陳淑芳於8月31日出席台北市政府衛生局「微笑樂智號」胖卡車快閃活動，兩人化身失智友善天使，一起體驗健腦遊戲、寫下對失智症者的祝福，號召大家用友善行動守護失智症者。

蔣萬安致詞時表示，每年9月是國際失智症月，今年國際倡議主軸「Time to Act on Dementia，Time to Act on Alzheimers」，意即「為失智症行動的最佳時刻」，籲增加大眾對失智症的關注，並促進對失智症者及家屬之支持與友善包容。台北市政府衛生局每年運用創新手法向市民宣導，今年結合外型活潑的「微笑樂智號」胖卡車，穿梭在台北市人潮聚集地和結合台北市大型活動，透過有趣的活動分享失智症正確觀念。

常動腦多運動 保持健康飲食

活動當天蔣萬安及陳淑芳現場體驗健腦遊戲，動動腦測試反應力，蔣萬安談到平常公務繁忙，但仍會在工作之餘抽空運動，「多運動」也是預防失智症的方法之一，他很喜歡打籃球，用全身出汗來減壓。此外，也很注重日常的飲食，以魚類替代排骨、雞腿等油炸類主菜，少碰高熱量、油炸、甜、辣、冰等食物，晚上若須應酬也以蔬菜為主，盡量減少飯、麵、銀絲卷等澱粉類主食。

今年85歲的國民阿嬤陳淑芳曾在電視劇「你好，我是誰」飾演失智症者，透過觀察揣摩失智症者的心境，播出後受到廣大回響。陳淑芳經常被稱讚記憶力好，她大方分享保健之道，閒暇時也經常與三五好友相約出遊，呼籲大家平時多從事喜歡的活動，與人多互動就是預防失智症的不二法門。

台北市長蔣萬安(右)與國民阿嬤陳淑芳(左)一同出席快閃活動，並體驗健腦遊戲。記者葉信菉／攝影

認識失智警訊 掌握診斷時機

蔣萬安表示，台北市已邁入超高齡社會，失智症人口也逐年增加，市府支持失智症家庭勇敢前行，持續跨局處、連結12行政區資源營造失智友善社區，建構支持性環境，也強化失智症照護及服務資源，邀請市民朋友一起認識失智症、同理失智症者，「友善臺北愛在一起」讓守護失智的力量無限放大。

台北市政府衛生局局長黃建華說，及早認識失智症警訊徵兆，掌握及時就醫診斷的時機，例如：「記憶力減退而影響生活」、「判斷力變差或減弱」、「情緒和個性改變」等，當發現身邊家人、親友有相關徵兆，盡速至台北市11家失智共同照護中心、神經內科或記憶門診就醫診斷。「微笑樂智號」宣導活動至9月底，相關訊息可至活動網頁（https://reurl.cc/RqaVL6）查詢。

台北市政府衛生局「微笑樂智號」胖卡車巡迴場次

9/7 (六) 12:00-20:00臺北流行音樂中心

9/8 (日) 14:00-20:00信義區 ATT 門口前 (松智路上)

9/14 (六) 13:00-19:00內湖大潤發門口

9/22 (日) 10:00-18:00大安森林公園兒童小舞台旁