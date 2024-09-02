健康你我他／缺牙不補 受苦又花更多錢

40多年前才國中的我，沒有正確的潔牙觀念，很快左下臼齒便有了嚴重蛀牙，歷經多次根管治療，又套上金屬牙冠，以為徹底解決一件大事。

沒想到，幾年後牙冠周邊開始局部化膿，原本應該去檢查到底是怎麼一回事，但還在求學階段的我，為求省事，便擠破膿包草草了事，而化膿卻反覆出現，甚且還會聞到口腔內有些許腐臭的氣息，只是沒有非立即處理不可的疼痛感，我也假裝若無其事。

30多歲時，已經成家的我，一邊工作一邊進修博士班，外加照顧孩子，常熬夜晚睡，壓力大到不行，這顆爛牙便趁著身體亮起紅燈時，爆發讓人難以隱忍的巨痛，逼得我不得不去牙科與它直球對決。牙醫師建議重做牙冠或乾脆拔掉壞牙後植牙，但一聽價格超過我的月薪時，當下只同意拔牙，直接忽視醫師提醒「缺牙不補會有後遺症」的警告。

不到1年，左上方臼齒愈長愈長，尖突處開始攻擊下方缺牙的牙床，一次力道大過一次，最後忍受不了，只好向牙醫師求救，乖乖植牙，這一次還是因為我的執意拖延，得先處理上臼齒太長的問題，來來回回，反而耗掉更多的時間與金錢。

如今我每天持續正確潔牙，養成每4個月固定至牙科檢查牙齒與洗牙的良好習慣，但願我的每一顆真牙與假牙，都能持久且健康的存在。