健康名人堂／「周末戰士」集中運動 健康成效不減

陳亮恭 運動對健康的好處無庸置疑，不過，運動總是知易行難，特別是上班族在忙碌的生活中，達成建議的每周5天、每天30分鐘中等強度運動，即略喘但不辛苦的運動強度，如健走與騎自行車等，也並非隨手拈來的事情。

國外研究發現，有些人努力在每周1到2天內，完成150分鐘中等強度運動，被稱為「周末戰士」（weekend warrior），研究也發現，「周末戰士」的健康效益不比天天運動的人差，但多數研究的運動量都採用問卷紀錄，不免可能有所偏誤。

青壯年工作忙 假日補運動課

「自然．老化（Nature Aging）」發表的最新論文，給了大家一個可行的建議，該研究使用英國生物資料庫7萬5千餘人的資料，結合穿戴裝置的運動量測與健康資料，將研究者的運動狀況分為3組，第1組為每周不到150分鐘中等強度運動的人，第2組為「周末戰士」（一周中等強度運動超過150分鐘，且一半以上運動量集中在1或2天內），第3組則是天天運動，且一周累計150分鐘以上運動的人。

後續追蹤其健康狀況發現，「周末戰士」後續發生失智、中風、巴金森氏症、憂鬱症、焦慮症等問題都和天天運動的人相似。美國哈佛大學麻州總醫院心血管中心也在去年於「美國醫學會雜誌（JAMA）」發表，「周末戰士」罹患心血管疾病風險與天天運動的人沒有差別。顯然，以一周運動量為基礎，青壯年若因工作無法天天運動，假日就是補運動課的最佳時刻。

長者少量運動 也比不運動好

對於衰弱長者而言，一周150分鐘中等強度運動也並非一蹴可幾，難道無法達到就乾脆直接放棄嗎？當然不是。早在2011年，國衛院溫啟邦教授便在「刺胳針（Lancet）」發表，以8年追蹤約42萬名成年人，發現一周只要從事92分鐘的中等強度運動或每天有15分鐘運動，就能夠降低14%的死亡風險，整體可增加3歲的餘命。

顯然，即使少量運動也比不運動為佳。不過，每周90分鐘或每天15分鐘的中等強度運動應該是最低的有效量，不能再少了，在這個基礎上，每天若能再增加15分鐘運動，還可以進一步降低死亡風險。

多元複雜運動 比重複動作佳

為了在運動時同步強化腦力，多元而複雜的運動比單純重複動作的運動好，每個人更需要依照自己的健康狀況開始運動，中等強度運動是略喘但非上氣不接下氣的運動強度，每個人的體能不一，相同運動不見得有相同感受，依照個體差異，根據體能狀況運動，逐漸提升時間與強度，好處便會逐步顯現。

總結來說，有個簡單原則可以概括中高齡民眾運動的作法：有動比不動好、多動比少動好、多元比單調好，依照個人狀況循序漸進加量加強為首要原則。

（作者陳亮恭為台北市立關渡醫院院長）