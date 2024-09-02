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擴大科技執法奏效 南投取締數銳減 苗栗增5路口

聯合報／ 記者賴香珊范榮達／連線報導

南投縣警方公布今年1到7月18處科技執法路口的取締件數，與去年同期相比，多數減少，僅2處增加，草屯新豐路、博愛路與仁愛街口取締數暴增3.3倍；苗栗縣新增5處路口科技執法昨天上路，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈等項目，希望揮別「行人地獄」的惡名。

南投縣警局2022年起陸續在18處路口科技執法，多數路口今年1到7月的取締件數下降，最會「搶錢」的草屯太平路與中興路口從去年同期的5715件，今年降至2839件，銳減逾半。

不過，卻有2處路口不減反增，包括南投市南崗三路與成功路口，去年同期為1411件略增至1562件；草屯鎮新豐路及博愛路與仁愛街口，則從409件暴增3.3倍至1357件，警方研判該處鄰近中投公路以及國道3號草屯交流道，國旅回溫以後，外地客增加，比較不清楚或是未留意有科技執法而遭到取締。

苗栗縣警察局昨天起新增5處科技執法路口，包括苗栗市中山路、英才路與正發路口、國華路與民族路口；竹南鎮博愛街與大營路口；苑裡鎮世界路、新興路口。

苗栗縣先前在10個路口科技執法，審計室去年決算報告，分析認為有7個肇事熱區建置科技執法，其中頭份市自強路與中華路周遭、中央路與中興路周遭、中正路與信東路周遭，肇事件數不減反增，科技執法成效仍有努力空間。

警方回應，經分析頭份市3個肇事熱區的常見肇事原因，均不是科技執法取締項目，警方將在道安會報，提請道路管理單位研議交通改善工程。

南投縣 科技執法 苗栗縣

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