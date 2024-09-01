翻轉未來 羅氏集團連續21年為台灣與全球弱勢兒童而走

羅氏集團第21年「為兒童而走」活動，今年台灣地區於台北市大安森林公園舉行，200名來自羅氏大藥廠和台灣羅氏醫療診斷設備員工，一起響應年度慈善健走活動，回饋關懷弱勢兒童，希望所有小朋友都能擁有教育機會，快樂自在地成長。

台灣羅氏大藥廠總經理Girish Mulye表示，回饋社會為長久以來的企業傳統，今年持續幫助「愛慈社會福利基金會寶寶照護中心」、「臺東縣南迴健康促進關懷服務協會方舟教室」、「紅鼻子關懷小丑協會」以及「喜憨兒社會福利基金會」，公司另相對提撥捐贈相同金額給發展中國家的公益組織，期望能為台灣與全球弱勢兒童盡一份心力！

由羅氏員工發起 連續21年幫助全球50萬名弱勢兒童

羅氏集團致力於以創新藥物和醫療診斷設備提供病患更佳的治療結果，多年來秉持「先患者之需而行」理念，將對於科學的熱情延伸到下一代，並希望世界各地的弱勢兒童都應得到幫助，值得擁有接受教育的機會和更好的成長環境，邁向更光明的未來。

為此，2003年由三個分公司1500位員工發起「為兒童而走」慈善活動，羅氏集團連續第21年舉辦關懷全球弱勢兒童的活動，迄今全球超過75個國家、31萬名員工參與，募款超過8.5億新台幣，幫助超過50萬名兒童獲得平等教育的機會，期待這樣持續的投注，能加速社會的進步。

2024「為兒童而走」捐款達170萬 幫助台灣與發展中國家的孩童獲得完善教育資源

台灣羅氏集團今年於7月12日(五)舉辦「為兒童而走」活動，200名員工在台北市大安森林公園跨步為弱勢的嬰兒、學童和病童而走，捐出85萬元，為弱勢兒童盡一份心力。

羅氏公司相對提撥與員工捐款相同金額給獨立的慈善團體Roche Employee Action & Charity Trust (Re&Act)，為與教育、營養、基礎醫療保健和社會發展相關的全球兒童計畫籌集資金，並致力與發展中國家非營利團體合作，包含受愛滋病影響的馬拉威、衣索比亞和菲律賓等地區，進而改善當地兒童的教育與健康。

台灣羅氏大藥廠總經理Girish Mulye表示，今年非常開心與四個不同的單位攜手合作，幫助更多的弱勢孩童平安成長。 台灣羅氏醫療診斷設備總經理趙樹蕙呼籲，世界各地有需要的兒童都應該獲得平等起跑點，羅氏舉辦關懷活動已邁入第21個年頭，接下來也將持續努力，讓孩子在成長的道路上可以擁有不一樣的未來！