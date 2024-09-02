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星期評論／科技執法非萬靈丹 因地制宜效果加乘

聯合報／ 本報記者陳宏睿
科技執法非降低交通事故的唯一解方，警方應該因地制宜，對症下藥。圖／台中市第四警分局提供
科技執法非降低交通事故的唯一解方，警方應該因地制宜，對症下藥。圖／台中市第四警分局提供

科技設備執行交通取締，已成各縣市警局降低事故數的「特效藥」，但依台中市審計室近期公布的審計報告指出，台中市2022年10月建置的21處科技執法路口，其中有8處在設置科技執法設備後，不僅事故沒有降低，反而增加。顯示科技執法非降低交通事故的唯一解方，警方應該因地制宜，對症下藥。

台中市警局已有68處的科技執法路口，27處將年底會啟用，市警局並獲得中央1億5800萬元補助，建置科技執法設備，預計2027年時，全市有140處科技執法路口，台中市儼然已成「科技執法之都」。但以「罰單」約束用路人的「不守法」，藉此降低事故數，除了效果待檢視外，也引來「搶錢」議論。

台中市已設置的21處科技執法路口中，有8處路口設置科技執法設備前後，事故數是「持平」或「增加」，審計部要求市警局針對道路設計、交通設施檢討改善。市警局解釋是與設備剛設置、用路人尚未建立守法觀念有關，今年事故數已減少。

不過，其餘13處科技執法路口，交通事故數則都有明顯降低，設置科技執法設備無法有效降低事故數的比例為38％，意即仍有62%設科技設備後，交通事故降低，證明科技執法仍是有效的。

再以台中市警局交通大隊的統計數據佐證，台中市設置科技執法的路口，今年1月至7月發生607件車禍、死傷人數400人，比去年同期873件、死傷人數569人，減少266件、死傷人數減少169人，事故件數減少比率30.47%、死傷人數減少比率29.7%。

從數據呈現，設置科技執法設備雖然不是「萬靈丹」，但對於降低事故數是有效果的。但警方若發現設置科技設備後，仍無法有效降低事故數時，也要結合相關單位，檢討道路設計、交通設施、警力規畫、宣導措施等，才能有效降低車禍事故發生。

交通事故 台中市 科技執法

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