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中醫骨傷科≠民俗療法 專家教你改善慢性痛症

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫骨傷科治療非常多元，黃蕙棻提到，想要消除身體痠痛或是改善慢性痛症，可利用筋骨整復推拿、針灸、薰洗、內服及外用藥等方式，紓解勞損痼疾及運動傷害。情境示意圖。圖／Ingimage
中醫骨傷科治療非常多元，黃蕙棻提到，想要消除身體痠痛或是改善慢性痛症，可利用筋骨整復推拿、針灸、薰洗、內服及外用藥等方式，紓解勞損痼疾及運動傷害。情境示意圖。圖／Ingimage

民眾對於「中醫骨傷科」，大多認為是治療身體筋骨痠痛，包括傷扭、挫傷、跌打損傷等，容易與民俗療法搞混。中醫傷科醫學會理事長黃蕙棻表示，骨傷科是中醫的專業科別，只要是跟關節、肌肉、神經組織的損傷，都可以看診治療。

中醫骨傷科跟民俗療法大不同，雖然都有整復推拿、按摩，但民俗療法常見的整脊或脊椎整復，並非由中醫發展出來。黃蕙棻強調，民俗療法以紓解筋骨、消除疲勞為目的，單純進行整復推拿、按摩、刮痧、腳底按摩、拔罐等，不得宣稱醫療效能。

中醫骨傷科都看些什麼病？黃蕙棻說，中醫骨傷科的治療範圍相當廣泛，可分為傷筋、傷骨及骨病，類似西醫復健科、疼痛科、骨科。以一般常見的上肢症狀來說，診間患者大多是受五十肩、媽媽手、網球肘、腕隧道症候群等疾病所苦，希望透過傷科手法調整治療。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區副院長邱榮鵬表示，推拿與按摩都屬於中醫傷科治療手段，均是運用各種手法讓人體達到舒筋活血、防病祛疾功效推拿強調治療性，按摩則是舒服性。

推拿是透過經絡穴位的作用，連接到各臟腑和相對應的組織器官，透過推拿手法加速血液循環及代謝，修復身體損傷，進而達到舒筋通絡、理筋整復等全身性調理作用。在推拿時，必須採取較嚴謹的醫學學理，考量「順經和逆經」，不會直接對疼痛處施壓。

邱榮鵬提醒，民眾在家可以利用簡易的按摩方法緩解不適症狀，或作為日常養生保健，但若身體病灶還未根除，千萬不可以隨意進行重度的推拿施壓。建議有筋骨損傷等疾患，仍要找專業合格中醫師諮詢、進行治療。

中醫骨傷科治療非常多元，黃蕙棻提到，想要消除身體痠痛或是改善慢性痛症，可利用筋骨整復推拿、針灸、薰洗、內服及外用藥等方式，紓解勞損痼疾及運動傷害

筋骨整復推拿：是一種徒手調理筋骨的方式，在人體體表的經絡、穴位或特定部位上施以按壓、撥筋等手法，紓解筋骨痠痛、消除疲勞。

針灸：藉由針刺穴位來處理相應臟腑及經絡的損傷，視病情需要，也會用到電針或艾灸來輔助，增強療效。

薰洗：將藥物薰蒸，用蒸氣噴向患處來疏通經絡，達到活血止痛、疏通經絡的療效。

藥物：根據病患的病情，開立相關內服或外用藥物；外用藥包括敷貼藥、擦藥、藥膏、藥洗等。

中醫 復健 按摩 運動傷害 針灸

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