中醫骨傷科≠民俗療法 專家教你改善慢性痛症

民眾對於「中醫骨傷科」，大多認為是治療身體筋骨痠痛，包括傷扭、挫傷、跌打損傷等，容易與民俗療法搞混。中醫傷科醫學會理事長黃蕙棻表示，骨傷科是中醫的專業科別，只要是跟關節、肌肉、神經組織的損傷，都可以看診治療。

中醫骨傷科跟民俗療法大不同，雖然都有整復推拿、按摩，但民俗療法常見的整脊或脊椎整復，並非由中醫發展出來。黃蕙棻強調，民俗療法以紓解筋骨、消除疲勞為目的，單純進行整復推拿、按摩、刮痧、腳底按摩、拔罐等，不得宣稱醫療效能。

中醫骨傷科都看些什麼病？黃蕙棻說，中醫骨傷科的治療範圍相當廣泛，可分為傷筋、傷骨及骨病，類似西醫復健科、疼痛科、骨科。以一般常見的上肢症狀來說，診間患者大多是受五十肩、媽媽手、網球肘、腕隧道症候群等疾病所苦，希望透過傷科手法調整治療。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區副院長邱榮鵬表示，推拿與按摩都屬於中醫傷科治療手段，均是運用各種手法讓人體達到舒筋活血、防病祛疾功效推拿強調治療性，按摩則是舒服性。

推拿是透過經絡穴位的作用，連接到各臟腑和相對應的組織器官，透過推拿手法加速血液循環及代謝，修復身體損傷，進而達到舒筋通絡、理筋整復等全身性調理作用。在推拿時，必須採取較嚴謹的醫學學理，考量「順經和逆經」，不會直接對疼痛處施壓。

邱榮鵬提醒，民眾在家可以利用簡易的按摩方法緩解不適症狀，或作為日常養生保健，但若身體病灶還未根除，千萬不可以隨意進行重度的推拿施壓。建議有筋骨損傷等疾患，仍要找專業合格中醫師諮詢、進行治療。

中醫骨傷科治療非常多元，黃蕙棻提到，想要消除身體痠痛或是改善慢性痛症，可利用筋骨整復推拿、針灸、薰洗、內服及外用藥等方式，紓解勞損痼疾及運動傷害。