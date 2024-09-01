急診醫離巢率創7年來新高 醫籲政府做1事：別讓年輕人看不到希望而離開

急診醫師離巢率創7年來新高。急診醫學會最新公布，「113年度急診醫學專科醫師執業狀況調查報告」指出，今年在職急診醫學專科人數，雖然比去年略增，但逾2成不選急診室，而是投入開診所、做醫美等職業，且比率逐年增加。急診醫學會秘書長薛承君說，這對國家是損失，並憂心急診醫師流失，醫療最重要的防線不保，呼籲政府應改善健保給付的公平性，「不要讓年輕的醫師看不到希望而選擇離開」。

急診醫學會公布113年度急診專科醫師執業登記狀況調查，截至今年5月，今年急診科醫師共2139人，相較去年的2054人微幅增加85人。性別為男性占88%、女性12%。

在職急診醫師年齡分布，今年國內急診科醫師年齡層以40至49歲最多，共819人，占38.29%；其次為30至39歲共有626人，占29.27%；50至59歲462人占10%；70至79歲17人占0.79%；80歲以上有1人。

調查發現，目前具急診專科醫師資格，但已經不在急診醫學科擔任醫師者，今年高達446人，高達20.85%，成為離開急診室的離巢者，相較去年390人，占18.99%，共增加了近2個百分點，而不當急診醫師的比率也首度突破2成，創下2018年，近7年以來最高。

急診醫學會秘書長薛承君指出，急診科醫師韌性強，要去其他機構都是相當受歡迎的人才，而這群急診醫師達2成都離開醫院，或流動到其他科別，包括醫美、基層診所最多，其次還有藥廠、有的是轉作行政等，可能因為近年工作的高壓環境，醫師出現職業倦怠而離去。

但薛承君憂心，國家訓練一個急診科醫師，至少5到10年才會成熟，且急診醫師必須擁有災難醫學等專業，為處理急、重症的專家，離開醫院對國家、社會都非常不好，尤其急診是醫療最後、最重要的防線，如果急診醫師流失，急重症患者將無處可去。

薛承君表示，現在急診醫師呈現年輕人不來，多由資深醫師撐著，這是專科成熟的徵兆，且許多50歲以上的急診醫師是轉為行政職，例如目前國內有3家醫學中心院長，都是急診體系出生，但由於目前健保點值卻其他科別一樣，「年輕的醫師往往看不到希望，選擇離開」，呼籲政府改善健保給付公平性，讓年輕醫師更願意投入急診服務。