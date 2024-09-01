糖尿病是10大死因之一…除了均衡飲食 專家曝1物是隊友：有助控糖

糖尿病是10大死因之一，四面環海的台灣，昆布、海帶絲等食材是餐桌常客，很多人不知道褐藻豐富的營養素已被國內研究證實有助糖尿病患者控糖，能為胰島細胞凋零踩剎車。

據衛生福利部國民健康署「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，18歲以上糖尿病盛行率為11.1%，換算約218萬人罹病，若血糖控制不好，不僅可能出現心血管疾病、腎臟病、視網膜病變等合併症，還可能喪命，有數據推估台灣每小時就有1.4人因此失去寶貴性命。

國防醫學院微生物及免疫學研究所研究員顏明德今天透過新聞稿提醒，胰臟分泌胰島素，協助血液中葡萄糖充分進入細胞利用，若胰島細胞數量減少，胰島素分泌不足，血液葡萄糖濃度就會過高。據臨床數據分析，糖尿病患者體內胰島細胞大概只剩健康者的一半。

顏明德說，若糖尿病輕忽「護胰島」重要性，置之不理，胰島細胞將持續凋亡，大約診斷糖尿病後10年就會失去所有胰島細胞。對糖尿病患者而言，褐藻的營養素像獲得剎車系統，減緩凋零速度，輔助修復胰島細胞，國內有研究證實，褐藻成分能改善糖尿病小鼠胰腺細胞損傷。

顏明德說，這份研究透過長期餵食有糖尿病風險小鼠小分子褐藻醣膠，發現實驗組胰島細胞未減少；後續人體試驗也有類似成果，收案的糖尿病患服用相關萃取物產品，3個月後空腹血糖與體脂肪皆可降低5%至10%、體重減少1.5至2公斤，甚至可促進胰島素分泌，降低糖尿病發生風險。

國健署提醒，糖尿病是複雜性慢性疾病，糖友應定期接受治療與追蹤，學習執行良好的生活型態，管理血糖是延緩並避免併發症產生的不二法門。肥胖與血糖異常有關，應做好體重管理，落實規律運動與均衡飲食，遵守少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則。