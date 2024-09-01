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影／星宇航空飛進南半球 台北-雅加達航線今天啟航

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
首航班機JX-761於上午8點啟航，機場公司派出消防隊噴灑水門禮。圖／星宇航空提供
首航班機JX-761於上午8點啟航，機場公司派出消防隊噴灑水門禮。圖／星宇航空提供

星宇航空今天（1日）正式開航台北-雅加達航線，首度插旗印尼同時也是星宇航空在南半球的第一個航點。首航班機JX-761於上午8點啟航，機場公司也派出消防隊噴灑水門禮，搭乘首航班機的旅客還能獲得星宇航空準備的首航禮，包括星宇小舖reSTAR餐巾布再生收納包以及印尼神級炒麵營多麵，可愛的營多拌炒麵造型提袋內含五包經典原味，讓旅客用美味的營多麵迎接美好的旅程。

星宇航空表示，台北首航活動於桃園國際機場候機室舉行，現場準備了拍照背板以及手拿版，邀請旅客與空服員合影。手拿版充滿印尼當地元素，其中的頭飾源自於雅加達當地傳統民俗表演中，相傳可以趨吉避凶的巴達維亞神偶（ondel-ondel），為每位旅客送上滿滿祝福。此外，雅加達蘇加諾-哈達國際機場也舉辦了剪綵儀式，迎接星宇航空首架飛抵印尼的班機。

星宇航空指出，在雅加達蘇加諾-哈達國際機場舉辦的剪綵儀式，由印尼交通部長Budi Karya Sumadi、駐印尼台北經濟貿易代表處代表陳忠、印尼民航總局首長Maria Kristi、星宇航空印尼代理行監理人Robert Chen、董事長Lesmana Hartanto、星宇航空顧問洪文炎、策略長劉允富以及近兩百位旅客共同見證下完成。

星宇航空劉允富策略長表示，雅加達為印尼的經濟文化中心，鄰近區域有眾多台商企業，且印尼擁有豐富的勞動力資源，在全球勞動力市場中扮演重要角色，星宇航空綿密的亞洲航網搭配北美洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線將可滿足頻繁往返兩地或北美的台商及商務旅客、移工。星宇航空有信心透過高品質的服務及客艙深耕印尼市場，為旅客帶來更舒適的選擇。

今天首航的星宇航空台北-雅加達航線上，星宇航空為此航班旅客準備了SNOOPY主題飄帶、撲克牌、扇子，及台灣觀光署提供的旅行袋，商務艙旅客還可獲得喔熊頸枕。未來台北-雅加達將以每周5班次往返，詳細航班時刻表及更多資訊可至星宇航空官網瞭解更多。

星宇航空為搭乘首航班機的旅客準備首航禮，包括星宇小舖reSTAR餐巾布再生收納包以及印尼神級炒麵營多麵。圖／星宇航空提供
星宇航空為搭乘首航班機的旅客準備首航禮，包括星宇小舖reSTAR餐巾布再生收納包以及印尼神級炒麵營多麵。圖／星宇航空提供
星宇航空今天開航台北-雅加達航線，首度插旗印尼同時也是星宇航空在南半球的第一個航點。圖／星宇航空提供
星宇航空今天開航台北-雅加達航線，首度插旗印尼同時也是星宇航空在南半球的第一個航點。圖／星宇航空提供
雅加達當地剪綵儀式，印尼民航總局局長Maria Kristi（左一）、星宇航空印尼代理行監理人Robert Chen（左二） 、印尼交通部部長Budi Karya Sumadi（左三）、星宇航空策略長劉允富（左四）、駐印尼台北經濟貿易代表處代表陳忠（右三） 、星宇航空顧問洪文炎（右二） 、星宇航空印尼代理行董事長Lesmana Hartanto（右一）。圖／星宇航空提供
雅加達當地剪綵儀式，印尼民航總局局長Maria Kristi（左一）、星宇航空印尼代理行監理人Robert Chen（左二） 、印尼交通部部長Budi Karya Sumadi（左三）、星宇航空策略長劉允富（左四）、駐印尼台北經濟貿易代表處代表陳忠（右三） 、星宇航空顧問洪文炎（右二） 、星宇航空印尼代理行董事長Lesmana Hartanto（右一）。圖／星宇航空提供

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