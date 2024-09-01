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颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

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颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
位於菲律賓東方海面的第12號熱帶性低氣壓，明天有機會增強為颱風摩羯，預估3、4日最接近台灣，但實際路徑及是否侵台仍須密切觀察。聯合報系資料照
位於菲律賓東方海面的第12號熱帶性低氣壓，明天有機會增強為颱風摩羯，預估3、4日最接近台灣，但實際路徑及是否侵台仍須密切觀察。聯合報系資料照

輕颱摩羯最快明天生成，中央氣象署預報員葉致均表示，位於菲律賓東方海面的第12號熱帶性低氣壓，明天有機會增強為颱風摩羯，未來路徑可能穿過巴士海峽往南海移動，預估3、4日最接近台灣，但實際路徑及是否侵台仍須密切觀察。

葉致均說明，該熱帶性低氣壓預估在明天白天發展為颱風摩羯，最新預報其路徑偏西北方向，往呂宋島東方海面移動，通過呂宋島後，再以偏西方向往南海前進，預計周二、三（3、4日）最接近台灣，但目前各國路徑預測仍有很大分歧，不確定性大。

另外，葉致均指出，目前在日本南方海面還有一個熱帶雲簇正在發展，未來有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至生成為颱風，若增強為颱風，將會是今年第12號颱風「麗琵」，但因距離颱風摩羯較遠，兩者應不會互相影響。

溫度部分，今天北部高溫炎熱，根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽出現40.6度高溫，其次為桃園八德39.6度，新竹縣竹東也出現39度高溫，其他地區桃園、新北市五股、台北市台灣大學等都出現38度以上高溫。

葉致均表示，大台北、桃園及新竹縣出現高溫，主要是天氣晴朗、日照強烈，加上偏東風，北部局部地區易有沉降導致高溫。明（9月2日）各地仍高溫炎熱，各地白天普遍高溫為33至36度，其中新竹以北地區局部37度高溫；周三至周五溫度視颱風位置而定，但外圍環流沉降影響，西半部局部地區可能有高溫發生的機率。

葉致均說，未來1周天氣，周二（3日）前各地晴朗炎熱，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部有零星降雨。周二晚間起至周五（6日）受到「準摩羯」颱風的外圍環流影響，降雨範圍擴大，其降雨範圍將視颱風路徑而定。

葉致均進一步說明，降雨部分，明後（2、3日）各地大多為晴到多雲，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。隨著熱帶性低氣壓逐漸北上，台灣附近大環境風場轉為東北風，迎風面的北部及東北部不定時有零星短暫陣雨。

周三、四（4、5日）因熱帶性低氣壓環流逐漸移入，水氣逐漸增加，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。周四（5日）迎風面雨區擴大，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨。

周五、六（6、7日）受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周末（7、8日）以低壓帶環境為主，南部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

位於菲律賓東方海面的第12號熱帶性低氣壓，明天有機會增強為颱風摩羯，預估3、4日最接近台灣。圖／中央氣象署提供
位於菲律賓東方海面的第12號熱帶性低氣壓，明天有機會增強為颱風摩羯，預估3、4日最接近台灣。圖／中央氣象署提供

氣象署 颱風

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