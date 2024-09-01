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颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

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颱風摩羯最快明天生成！最新預估路徑曝 這兩天最接近台灣

中央社／ 台北1日電
氣象署今天表示，颱風摩羯最快明天生成，就目前資料預估，未來將穿過巴士海峽往南海移動；3日晚間起台灣受颱風外圍環流影響，北部、東半部易有短暫陣雨。聯合報系資料照
氣象署今天表示，颱風摩羯最快明天生成，就目前資料預估，未來將穿過巴士海峽往南海移動；3日晚間起台灣受颱風外圍環流影響，北部、東半部易有短暫陣雨。聯合報系資料照

氣象署今天表示，颱風摩羯最快明天生成，就目前資料預估，未來將穿過巴士海峽往南海移動；3日晚間起台灣受颱風外圍環流影響，北部、東半部易有短暫陣雨。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，現在位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，明天就有機會增強為颱風摩羯，依現在資料預估，未來會以輕颱強度穿過巴士海峽往南海移動，3、4日最接近台灣；然而目前各國對摩羯的路徑預測仍有很大分歧。

葉致均表示，路徑分歧的原因包含太平洋高壓勢力強弱的變化，颱風本身與菲律賓陸地交互作用影響等，實際路徑、是否會侵襲台灣仍需要再觀察。

另外，葉致均指出，目前在日本南方海面有另一個熱帶雲簇正在發展，未來有機會增強為熱帶性低氣壓、甚至颱風，若增強為颱風，將會是今年第12號颱風「麗琵」，因距離「準摩羯」遠，兩者應不會相互影響。

至於未來一週的天氣，葉致均說，3日白天之前各地晴朗炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機會，清晨中南部零星降雨；明天各地高溫約攝氏33至36度，新竹以北可能有局部37度以上高溫發生。

今天新北三峽高溫達40.6度，大台北、桃園甚至新竹縣也出現38、39度以上高溫。葉致均解釋，主要是天氣晴朗穩定、日照強烈，加上偏東風，北部局部地區易有沉降導致高溫發生。

葉致均表示，3日晚間起至5日可能就會受到颱風外圍環流影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島整天有局部短暫雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均提到，6日之後颱風預估移至南海一帶，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，宜花地區有局部降雨，其他地區仍是午後雷陣雨；7、8日颱風逐漸遠離或消散，但台灣還是在大低壓帶中，南部、東南部有局部短暫陣雨。

葉致均提醒，5日起南部及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生。

氣象署 颱風

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