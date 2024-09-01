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星宇開航印尼雅加達 南半球首個航點

中央社／ 台北1日電

星宇航空今天正式開航雅加達，這也是星宇航空在印尼及南半球的第1個航點，首航活動準備了拍照背板及手拿版，邀請旅客與空服員合影。

星宇航空發布新聞稿表示，正式開航雅加達航線，首度插旗印尼，飛往星宇航空第1個位於南半球的航點，每週飛航5班次，首航班JX761於上午8時啟航，除了在桃園國際機場候機室熱鬧歡迎旅客搭乘外，也於雅加達蘇加諾哈達國際機場舉辦剪綵儀式，迎接星宇航空首架飛抵印尼的班機。

星宇航空表示，台北首航活動於桃園國際機場候機室舉行，現場準備了拍照背板以及手拿版，邀請旅客與空服員合影，記錄別具意義的一刻，其中手拿版充滿印尼當地元素，頭飾源自於雅加達當地傳統民俗表演中，相傳可以趨吉避凶的巴達維亞神偶（ondel-ondel），為旅客送上滿滿祝福。

星宇航空表示，雅加達當地於蘇加諾哈達國際機場以剪綵儀式迎接首航班，星宇航空為此航班旅客準備了SNOOPY主題飄帶、撲克牌、扇子，及觀光署提供的旅行袋，商務艙旅客還可獲得喔熊頸枕。

星宇航空策略長劉允富表示，雅加達為印尼的經濟文化中心，鄰近區域有眾多台商企業，且印尼擁有豐富的勞動力資源，在全球勞動力市場中扮演重要角色，星宇航空綿密的亞洲航網搭配北美洛杉磯、舊金山及西雅圖3條航線將可滿足頻繁往返兩地或北美的台商及商務旅客、移工。

印尼 星宇 雅加達

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