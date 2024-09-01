年輕人不來了…逾2成急診專科醫不選急診室 醫界憂防線不保

台灣醫療五大皆空，急診醫師未招滿頻傳，調查顯示，113年在職急診醫學專科人數比112年略增，但逾2成不選急診室，放棄醫院職位者的比率也不降反升，醫界憂醫療重要防線不保。

台灣急診醫學會調查歷年通過急診醫學科專科甄審的所有醫師，近期公布「113年度急診醫學專科醫師執業狀況調查報告」，調查截至5月的資料顯示，今年仍具備急診醫學專科資格且在職中人數為2139人，與去年2054人相當，性別比為男性占總體88%、女性12%。

分析113年在職中的急診醫學專科醫師年齡，絕大多數介於40至49歲共819人，其次為30至39歲626人、50至59歲462人，60歲以上232人，其中有1人已經高齡80歲以上。

這份調查發現，113年在職擁有急診醫學專科的醫師，沒有選擇走進急診室占比超過2成，相較112年18%呈上升趨勢；放棄醫院職位者的比率也不降反升，由醫院轉至非醫院單位，如衛生所、企業醫務室、捐血中心等。

「過去急診是大熱門，但環境真的變了。」台灣急診醫學會秘書長薛承君今天接受媒體訪問時表示，去年在職中的急診醫學專科醫師確實稍微增加，但更值得注意的是，醫院留不住耗費大量心力培養的急診專科人才，這群醫師開診所、做醫美的比率逐年增加，這對國家是損失。

中國醫藥大學附設醫院急症暨外傷中心急診部主任陳維恭則認為，這份數據確實有急診醫師老化、新血減少的趨勢，最近3年住院醫師都沒有招滿，「這是我們擔心的」，急診不同於外內科，急診科是主治醫師衝第一線，大夜班都需要5名主治醫師值班，是勞力密集的工作。

陳維恭說，急診室工作需要體力，不能僅靠知識與技術，年紀大的醫師體力較不好，很難和年輕人輪班，無奈急診科沒有自費項目，收入來源全靠健保支付，在多數醫院經營者眼中，「急診就像賠錢貨」，年輕人眼睛是雪亮的，擔心未來職涯發展，呼籲政府持續改善健保給付公平性。

不過，面對急診醫學專科醫師「爺奶化」，陳維恭和薛承君抱持樂觀態度看待，甚至認為是好事，薛承君解釋，今年是台灣急診專科30週年，終於有「大宗師級」人物出現，這是專科成熟的徵兆，這群人沒有被淘汰，持續在一條跑道上奔馳，在急診專科扮演引領後輩的重要角色。