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兩岸通水惹生態麻煩 陳玉珍願跟大陸反映「從源頭做管控」
本報今天獨家報導兩岸通水通出生態大麻煩，引發關注，金門籍立委陳玉珍表示，如果縣府有提出需求，請她跟大陸溝通與反應，看如何在原水的源頭就做好管控，她願意代表去跟大陸請求與溝通，希望將外來魚種從源頭起阻絕在境外。
「我先前從來沒聽過此事」陳玉珍今天在受訪時驚訝的表示，聽說還有從兩岸通水的受水池中撈到長逾50公分的「總統魚」成魚，她說，因為我們是用原水，魚卵很小，會跟著進來，這是不可避免。
陳玉珍說，「物競天擇」，每種生物都有天敵，「總統魚」會吃大鱗梅氏鯿，或許我們可以請教生態學者專家，看有沒什麼生物是專吃「總統魚」的，這也是一種選項；但她強調，兩岸通水有其必要性，水才是最重要，外來魚種的情況，算是小瑕疵，整件事終究是「瑕不掩瑜」。
她也提到，這部分還是要多問專家，看兩岸有沒知名專家，有好方法；陳玉珍說，縣府如果有提出需求，需要她請大陸管控好原水，她願意去跟大陸溝通，看是否有極細微的濾網，讓水可以流過去，但魚卵卻過不去，希望兩岸一起來努力，減少生態物種的衝擊。
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