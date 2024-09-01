不只外來魚種入侵…獵捕趕不上繁殖速度 金門藍孔雀為患也成生態難題

金門另一項生態難題就是藍孔雀為患，據官方統計，金門已逾2000隻，數量持續攀升，縣府祭出賞金。為控制野外藍孔雀族群，向農業部爭取經費，委託廠商架設野外陷阱捕捉移除，每隻收購金600元鼓勵民眾自行參與捕捉，但因預算有限，加上藍孔雀移動速度快、又會飛行，獵殺不易，獵捕速度根本趕不上繁殖速度。

1999年的颱風吹毀畜試所的養殖籠舍，14隻孔雀逃逸，由於金門缺乏天敵，加上農耕地、樹林環境多，成為雉科鳥類棲息繁衍的良好場所，目前金門地區的藍孔雀野外族群幾乎以不均勻密度的分布方式遍及全島，官方推估數量約有2000多隻，且還在倍速成長中。

金門縣政府建設處表示，這些孔雀在金門適應得非常好，可以說滿山遍野都有牠們的蹤跡，牠們食用農民放置在野外的廢棄物酒糟，加上金門幾百座廢棄營區，讓牠能隱密躲藏，有民眾曾拍到一棵樹上有5隻野生孔雀，蔚為奇景。

據了解，孔雀會偷食農友作物，還有噪音、空安危害，縣府爭取農委會林務局經費進行收購。收購對象以活體的成年孔雀為主，收購價每隻600元，目前已有多位東半島地區的老農利用農閒捕捉孔雀，縣府也予以飼養，降低繁殖率。但因預算有限，加上藍孔雀移動速度快、又會飛行，獵殺不易，獵捕速度根本趕不上繁殖速度。

金門縣議員董森堡表示，孔雀的體型大、輕武器不易獵殺，地型環境不利捕獵，族群過多，現在要全數移除孔雀有相當難度，難度很高，可以說是束手無策，但政府還是應該要控制數量，以免對農作造成危害。