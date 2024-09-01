災區何時觀光無定論 專家籲尊重災民

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】觀光勝地發生災害後，常有觀光客想去撿便宜，但有想過災區民眾的感受嗎？波多黎各2017年遭受風災後，僅3個月政府就開放觀光，引發當地居民不滿；紐奧良也在卡翠娜風災後幾周內很快開放，但在居民反彈下，政府折衷關閉受災嚴重的區域。專家建議，政府需對外說清楚災情，去的人也要搞清楚災民的感受與狀況。

制定災後觀光守則

根據《英國廣播公司》報導，許多觀光勝地容易遭受洪水、森林大火侵襲，隨著氣候變遷加劇，觀光區遇到此類的災害的頻率也愈來愈高。但在沒有全面禁止進入觀光區下，仍有很多觀光客會前往受災觀光區旅遊，此時就會引起許多當地人不滿。夏威夷旅遊局公關吉昂森就認為，政府應該制定災後觀光守則，減少這類糾紛。

波多黎各2017年遭受風災後，僅3個月政府就開放觀光，但當地很多地方仍尚未復原，處於停水停電的狀況，就讓很多民眾感到不滿。當地民團「守護波多黎各」代表當時曾表示：「你們（觀光客）享受島嶼風景、觀賞民俗文化與在地建築，但我們仍在受苦受難，你們還留下一堆垃圾給我們。」

觀光也可協助復原

2015年的卡翠娜風災後，紐奧良政府在數周內也開放觀光客，同樣引發居民不滿，最終政府妥協，將受災最嚴重的地區關閉。但當地旅遊局官員舒茲指出，也有民眾是跟著紅十字會一起來，協助復原災區並順便觀光，也對當地的風災復原有很多幫助，還可以帶來觀光收入，也許不用長時間封鎖觀光區。

吉昂森也指出，夏威夷2023年經歷火山爆發災情後，可以順利復原觀光業，重要的因素是政府聽取當地民眾的建議，而且讓觀光客了解當地人的想法與狀況後，旅客來夏威夷也對當地有更多的尊敬與理解，衝突就減少許多。《英廣》最後建議遊客，去受災區旅遊前先做好背景調查、適量買當地名產、態度不要輕浮。

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