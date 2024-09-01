又見癲癇車禍…誘發大腦異常放電因素多元 醫籲定時服藥

今日清晨6點多，台南市安南區發生一起疑似癲癇發作的車禍，騎機車的男子失控逆向撞進兩根電線桿間縫隙，急救後仍重傷不治。陳男有癲癇病史，警方研判車禍事故可能是因癲癇突然發作，造成憾事。相隔不到一個月，台南市於8月上旬也發生成功大學女職員癲癇發作，造成1死4傷的意外，癲癇議題再度引發討論。

中國醫藥大學附設醫院神經部癲癇科主任許怡婷表示，癲癇是一種腦神經細胞異常的過度放電，導致肢體不自主抽動，另包括行為、感官認知的改變。除了常見的突然倒地、手腳僵硬抽搐，有些人的症狀為發呆、說話停頓、數秒鐘的瞪眼或眨眼等，有時旁人看不太出來，但患者自己會有「大腦當機」的感覺。

許怡婷說，出生即有癲癇的先天性癲癇患者約10%，大部分都是因腦部受傷、中風、感染導致腦傷、酗酒、壓力大等後天因素所引起。不過，也有很多癲癇患者找不到原因，但遇到特定頻率的聲光刺激就會發作，甚至是溫度變化等，例如太冷或太熱。夏天氣溫炎熱，建築的玻璃折射刺眼，也可能誘發癲癇發作。

癲癇每發作一次，腦部就缺氧一次，患者應定時服藥控制，避免腦部功能受損狀況加劇。許怡婷提到，只要妥善依醫囑按時服用抗癲癇藥物、回診，6成以上的患者都可以擁有正常生活。規律服藥且持續2年無發作，就可以跟醫師討論減藥、停藥；停藥後不再復發，腦波也正常，有機會痊癒。

許怡婷提醒，痊癒不等於治癒，患者要遠離容易誘發癲癇的因子，尤其是保持良好規律作息。這一點實在不容易，多數人只要壓力一來，生活就亂了步調，服藥控制仍是避免癲癇復發的不二法門。

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