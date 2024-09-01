回響／兩岸通水引生態麻煩 金門縣府將進行嚴謹檢測與淨化

本報獨家報導兩岸通水通出生態大麻煩，引發關注，金門縣自來水廠廠長楊沁杭說，前幾年是因為嚴重缺水，才發生將原水直接注入湖泊，近年雨水較充足，就將原水放到受水池。為確保外來物種不致於隨水源引進造成生態浩劫，後續會持續採最嚴謹態度進行檢測與淨化程序，也請專家學者檢視各種水源狀況，以減少外來種對金門本土物種的衝擊。

金門自107年與大陸通水以來，由晉江輸往金門的原水累計已有3500多萬噸，為降雨不均的金門起到水源穩定的作用。尤其金門109、110連續兩年的年降雨量僅470餘公厘，遭逢嚴重的旱情，因為有晉江的供水才得以免於缺水。

楊沁杭今天表示，前幾年是因為嚴重缺水，不少民代都建議，他們才會將原水直接注入湖泊的情況，這幾年雨水較充足，就沒有這麼做，而是將原水都放到受水池。

楊沁杭說，目前原水沒有直接進入湖庫，而是經過受水池與淨水廠的處理；為確保外來物種不致於隨水源引進帶來影響，後續他們也會持續採最嚴謹的態度進行檢測與淨化程序，同時請專家學者檢視各種水源狀況，以減少外來種對金門本土物種的衝擊。

他也提及，總體而言陸水的引入，已將金門的地下水、湖庫水轉型為備載水源，其中地下水部分經持續減抽，其配水量佔比已自107年之58.1%，一路降至今年上半年之9.7%，降幅達48.4%。若以106年地下水抽取量為基準，107年至112年止，金門已減抽約1240萬噸之地下水，涵養地下水成效顯著；另枯水期時，自來水廠藉由水源調度，維持湖庫水位，除有利於供水，也讓仰賴湖庫水源生存的水獺等生物保有良好的生活環境。

金門縣前建設處長李有忠透露，先前就有接獲陳光耀通報提醒，只是後來沒多久他就離開崗位，他說，田埔受水池是原水池，容量也大，目前總統魚等外來魚種，恐怕已經在池中形成一個新的生態鏈。