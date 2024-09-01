颱風一個接一個！專家示警：至少2個熱帶擾動生成 成颱機率達7成

中央氣象署預報員葉致均表示，要留意菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓未來走向，可能對未來1周後期的天氣有所影響。台灣大學大氣科學博士林得恩示警，由於太平洋高壓勢力西伸且向北調整，南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶擾動發展的溫床，本週至少會有2個或以上的熱帶擾動會在此生成或持續發展；且成颱的機率高達70%。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」貼文示警「颱風，一個接一個！」，根據今晨美國NCEP最新數值模擬結果顯示，由於太平洋高壓勢力開始增強，不但西伸且向北調整，整個南海至菲律賓東方海面就被大低壓區接管。在這片大低壓區所在的海域，不但環境海溫均在攝氏30至31度上下，加上海水熱焓量均高，以及垂直風切又小，提供非常有利於熱帶擾動發展的溫床。

林得恩表示，本週至少會有2個或以上的熱帶擾動會在此生成或持續發展，且成颱的機率高達70%。

另關於在菲律賓東方海面的低壓系統未來走向，林得恩指出，該低壓系統成颱之後，美國NCEP模式認為會先往北走後遠離，位置較昨天模式預測的偏東，對台灣的影響也轉為變小；但是，歐洲ECMWF模式則認為先往西走，經巴士海峽後，位置相當接近台灣。由於環境配置仍在調整當中，各家模式分歧性高，9/3將是轉折較為明朗的關鍵點。

氣象署預報員葉致均表示，周二之前各地以晴朗炎熱天氣為主，中南部地區、各地山區留意午後短暫雷陣雨出現。周三開始隨著這個熱帶性低氣壓逐漸北上，開始帶來水氣，所以周三開始到周四這段期間，包括迎風面北海岸、東半部地區到恆春半島一帶，以及大台北山區，都有零星短暫陣雨出現，其他地方以午後雷陣雨天氣為主。