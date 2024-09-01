全台都好熱！ 三峽39.3度極端高溫 北北桃竹發高燒

各縣市政府近年紛推出吉祥物，為觀光商機及形象加分，成功的吉祥物可吸引觀光客駐足，增加觀光收入，甚至可能會拯救一個城市。最有名的莫過於日本熊本縣「熊本熊」。台北市「熊讚」也是近年成功代表。台中市有「石虎家族與歐米馬」、花蓮縣有「朱鸝」，高雄有「高雄熊」，但以觀光產業為主的台東縣，至今未有官方代表的縣吉祥物，究竟原因何在？

2024-09-01 13:00