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全台都好熱！ 三峽39.3度極端高溫 北北桃竹發高燒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署資料顯示，新北市三峽今天中午12時50分39.3度高溫，其次是新竹縣竹東39.0度、桃園市八德38.5度。

中央氣象署發布高溫資訊（橙色），今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象署 防曬 高溫

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