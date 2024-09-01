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軌道入侵事件頻傳為何車站沒月台門 台鐵回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵台中站傳發生民眾落軌事件。圖／取自「鐵道文化之旅」社群
台鐵台中站傳發生民眾落軌事件。圖／取自「鐵道文化之旅」社群

台鐵1271次區間車（新營至瑞芳）今天中午駛入台中車站時，發現1名男子倒臥在軌道上，隨即被台鐵運務人員及鐵道警察勸離帶走，所幸未釀傷亡。據了解，該名男子自述頭昏、不適，才會掉落月台，警方依鐵路法函送法辦。

台鐵軌道入侵事件頻傳，8月就在松山及板橋站接連發生2起。今年板橋車站已發生2起民眾落軌事件，列車誤點影響旅客通行甚鉅。民眾質疑為何不加裝月台門，防止未來再有人員落軌意外。

台鐵公司表示，台鐵車站由於建置年代較早，部分月台設置於曲線路段，且台鐵車輛種類及編組多元，需克服環境因素建置 ，目前經評估後，已規畫在高雄車站試辦月台門，月台門統包工程已於今年8月7日公開閱覽，預計9月底上網公告、10月決標，預計今年底完成機組測試。

至於其他車站，台鐵公司表示，會再依營運特性、站場環境及試辦成效，來評估建置的可行性。

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台鐵台中站發生民眾落軌，該名男子隨即被台鐵運務人員及鐵道警察勸離帶走。圖／取自「鐵道文化之旅」社群
台鐵台中站發生民眾落軌，該名男子隨即被台鐵運務人員及鐵道警察勸離帶走。圖／取自「鐵道文化之旅」社群

台鐵 鐵道

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