聽新聞
test
0:00 / 0:00
軌道入侵事件頻傳為何車站沒月台門 台鐵回應了
台鐵1271次區間車（新營至瑞芳）今天中午駛入台中車站時，發現1名男子倒臥在軌道上，隨即被台鐵運務人員及鐵道警察勸離帶走，所幸未釀傷亡。據了解，該名男子自述頭昏、不適，才會掉落月台，警方依鐵路法函送法辦。
台鐵軌道入侵事件頻傳，8月就在松山及板橋站接連發生2起。今年板橋車站已發生2起民眾落軌事件，列車誤點影響旅客通行甚鉅。民眾質疑為何不加裝月台門，防止未來再有人員落軌意外。
台鐵公司表示，台鐵車站由於建置年代較早，部分月台設置於曲線路段，且台鐵車輛種類及編組多元，需克服環境因素建置 ，目前經評估後，已規畫在高雄車站試辦月台門，月台門統包工程已於今年8月7日公開閱覽，預計9月底上網公告、10月決標，預計今年底完成機組測試。
至於其他車站，台鐵公司表示，會再依營運特性、站場環境及試辦成效，來評估建置的可行性。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言