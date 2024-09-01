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專家：關東大地震101週年 提醒民眾防災重要性

中央社／ 台北1日電

前地震中心主任郭鎧紋表示，今天是關東大地震101週年，以古為鑑，台灣須留意東部海域有較大構造斷層，可能有較大規模地震發生，希望提醒民眾防災的重要。

1923年9月1日日本發生關東大地震，震央位在神奈川縣相模灣的伊豆大島外海，屬於上下震動型強烈地震，對關東地區造成嚴重災損

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋告訴中央社記者，今天為關東大地震101週年，過去已經有研究，關東地震的週期約220年，快要發生規模8大地震之前，會有許多規模7左右地震。

郭鎧紋解釋，在1923年關東大地震前，可以回溯到1703年的元祿關東地震，當時地震規模約8.2；在這2起地震之間，前後約有8起規模7左右的地震發生。

郭鎧紋說：「這也打破他的觀念」，原本以為規模7左右地震都是主震，但拉長期間看，可能都只是規模8左右地震的前震。

至於台灣情況，郭鎧紋進一步提到，令人印象最深刻的還是921大地震，但台灣島嶼不大，地震規模通常與斷層長度相關，車籠埔斷層約100公里、算是台灣西部最長斷層，評估發生規模8以上地震的機率不高；但台灣東部海域則是菲律賓與歐亞板塊交界處，斷層構造大、才可能會有更大規模地震。

郭鎧紋說，回顧2022年，台東關山、池上發生2起規模6以上地震，而2022年全年規模6以上地震數為12個；今年發生0403花蓮規模7.2強震，截至目前規模6以上地震數已達10個。

郭鎧紋表示，透過關東大地震101週年，希望提醒民眾防災重要性。

強震 日本 氣象局 災損

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