別過度依賴素肉 醫：恐缺營養素釀慢性發炎

不少民眾擔心膽固醇過高，不吃肉改以素肉補進蛋白質，醫師提醒，素肉是經調味重組加工製成，過度依賴加工食物恐會缺乏營養素，甚至造成慢性發炎。

患者走進診間，自述因膽固醇過高的問題，認為改吃素食會比較健康，於是從原本的雞肉、魚肉改成吃植物肉，這在臨床上已經不是少見案例。家醫科醫師楊智雯近日透過新聞稿提醒民眾，素肉是加工食品，並非優質蛋白質，長期食用恐造成營養素不均衡。

楊智雯說明，台灣傳統素肉主要成分是從「黃豆的豆粕」萃取出「大豆分離蛋白」，再經過調味重組加工製成，有些產品為了降低成本，還會添加不少添加物，並非天然健康的原型食物，不建議吃素雞、素鴨類型的加工食品。

楊智雯提到，過度依賴加工食物，如素雞、素鴨、素魚等素肉，會缺乏必要的營養素，甚至造成慢性發炎危害身體健康。若民眾真要補充植物性蛋白質，建議可以吃像是豆干、豆腐、毛豆等，透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝。

人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、礦物質和維生素，才能保持健康，其中鎂、鋅、鐵等礦物質更是維持體重的神隊友，楊智雯以鋅為例，鋅有助於免疫系統正常運作等，尤其對男性來說，鋅對於賀爾蒙水平維持非常重要，缺乏鋅會導致肌肉量減少、脂肪增加。

楊智雯建議，多食用綠色蔬菜、堅果和全穀類食物補充鎂；鋅可以透過吃海鮮、堅果和全穀類食物或紅肉補充，必要時可以使用鎂和鋅營養補充品增加攝取量。鐵的補充也可以透過多吃深綠色蔬菜的方式來補充，和蔬菜相比，肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收。