快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

別過度依賴素肉 醫：恐缺營養素釀慢性發炎

中央社／ 台北1日電

不少民眾擔心膽固醇過高，不吃肉改以素肉補進蛋白質醫師提醒，素肉是經調味重組加工製成，過度依賴加工食物恐會缺乏營養素，甚至造成慢性發炎。

患者走進診間，自述因膽固醇過高的問題，認為改吃素食會比較健康，於是從原本的雞肉、魚肉改成吃植物肉，這在臨床上已經不是少見案例。家醫科醫師楊智雯近日透過新聞稿提醒民眾，素肉是加工食品，並非優質蛋白質，長期食用恐造成營養素不均衡。

楊智雯說明，台灣傳統素肉主要成分是從「黃豆的豆粕」萃取出「大豆分離蛋白」，再經過調味重組加工製成，有些產品為了降低成本，還會添加不少添加物，並非天然健康的原型食物，不建議吃素雞、素鴨類型的加工食品。

楊智雯提到，過度依賴加工食物，如素雞、素鴨、素魚等素肉，會缺乏必要的營養素，甚至造成慢性發炎危害身體健康。若民眾真要補充植物性蛋白質，建議可以吃像是豆干、豆腐、毛豆等，透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝。

人體需要補充足夠的蛋白質、鐵質、肉鹼、礦物質和維生素，才能保持健康，其中鎂、鋅、鐵等礦物質更是維持體重的神隊友，楊智雯以鋅為例，鋅有助於免疫系統正常運作等，尤其對男性來說，鋅對於賀爾蒙水平維持非常重要，缺乏鋅會導致肌肉量減少、脂肪增加。

楊智雯建議，多食用綠色蔬菜、堅果和全穀類食物補充鎂；鋅可以透過吃海鮮、堅果和全穀類食物或紅肉補充，必要時可以使用鎂和鋅營養補充品增加攝取量。鐵的補充也可以透過多吃深綠色蔬菜的方式來補充，和蔬菜相比，肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收。

綠色 蛋白質 醫師

延伸閱讀

用堅果、豆類代替加工肉類 失智風險可降低20%

素食者優良蛋白質來源！黑豆可以這樣吃 2種料理法教學

蛤仔、蜆仔怎麼分？一圖看懂2者營養價值：皆為低熱量高蛋白食物

減肥必看！「哈佛蔬菜湯懶人級料理」可減肥、抗癌、防高血壓、降膽固醇

相關新聞

準「摩羯」颱風最新路徑曝 周五上午將抵台灣東南部外海

在菲律賓東南方的熱帶擾動，今天上午發展為熱帶性低氣壓。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，摩羯颱風即將形成，日本氣象廳首報預測...

農民職災保險傷病給付今起提高 逾34.1萬人受惠

農業部修正發布「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，提高農民職災保險傷病給付水準，農民繳交15元保費不變，因實際從事農業...

兩岸通水「定量購⽔」恐變浪費 議員建議用多少買多少

兩岸通水6年累計引進逾3540萬噸原水，每天減少地下水抽取量約9000噸，地下水使用率降至15％，地下水位亦有逐步回升，...

準「摩羯」颱風路徑仍未收斂 賈新興曝觀察2大重點

今年第12號熱帶性低氣壓生成，最快明天形成今年第11號颱風摩羯。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目...

輕颱魔羯最快明天生成不排除侵台 近期颱風恐一個接一個

周二之前高溫炎熱天氣為主，午後可能有局部短暫雷陣雨出現。中央氣象署預報員葉致均表示，要留意菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓未...

摩羯颱風即將生成 粉專：路徑誤差圈超級大「變數極高」

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），即將生成今年第11號「摩羯」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。