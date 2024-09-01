農民職災保險傷病給付今起提高 逾34.1萬人受惠

農業部修正發布「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，提高農民職災保險傷病給付水準，農民繳交15元保費不變，因實際從事農業工作遭遇職業傷病無法工作時可申請傷病給付，前2個月每日金額自476元提高為680元，第2年起每日金額自340元提高至476元，若以傷病請領平均日數約40日計算，每案申請金額可增加8160元。新制今起生效。

農民職業災害保險自2018年11月起試辦，被保險人因實際從事農業工作而致傷害不能工作，以致喪失或減少收入，正在治療中者，自不能工作之第4日起發給「傷病給付」，第1年按被保險人當月月投保金額70%發給，如經過一年尚未痊癒者，第2年按被保險人當月月投保金額50%發給。

農業部說，前年上路的「勞工職業災害保險及保護法」，提高勞工職災傷病給付水準，前2個月按被保險人平均月投保薪資發給，第3個月起按被保險人平均月投保薪資70%發給，最長以2年為限，考量農民職災保險開辦至今財務收支平衡，也顧及不同職域性社會保險給付水準的衡平性，因此參照災保法給付水準，提高農民職災保險的傷病給付水準。

農業部進一步表示，經近年實際給付案件進行試算評估，短期財務呈現可收支平衡，因此調整後仍可維持現行保險費率；也就是說，在農民每月仍只要繳交15元的保費，就可提高傷病給付保障。

目前農民職業災害保險月投保金額為2萬400元，原本的「傷病給付」為第1年每日476元，第2年每日340元。本次將全體被保險人「傷病給付」水準調整為前2個月每日680元，自第3個月到第2年每日476元，以傷病請領平均日數約40日計算，每案申請金額增加8160元。

農業部說，截至6月底，農民職業災害保險已超過34.1萬人加保人，累積給付逾2萬件，自開辦起累積核付金額逾4.3億。在各項給付中，以領取「傷病給付及就醫津貼」之案件數為大宗（就醫津貼係按傷病給付日數一併發給），占總核付件數97%；本次調整方案，可讓農民最容易發生的職災給付需求，獲得更完善的保障。