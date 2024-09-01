輕颱魔羯最快明天生成不排除侵台 近期颱風恐一個接一個

周二之前高溫炎熱天氣為主，午後可能有局部短暫雷陣雨出現。中央氣象署預報員葉致均表示，要留意菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓未來的走向，可能對未來1周後期的天氣有所影響。周四開始包括基隆北海岸、東半部、恆春半島都開始有長浪現象產生，海邊活動要注意安全。

目前台灣上空雲量偏少，不過，葉致均表示，在菲律賓東方海面的低壓系統，今天上午8時已生成為熱帶性低氣壓，最快明天就有機會發展為今年第11號颱風魔羯。

葉致均表示，路徑變化相當分歧，包括從南邊一路往西，穿過菲律賓東方海面，一直到進入南海；以及偏東的方向往日本南方海面前進；這之間都有可能是路徑的情況，有非常大的不確定性。每個路徑的結果，都會造成後期對台灣天氣的表現上有明顯差異，一定要留意這個熱帶系統最新動態。

今天的天氣部分，葉致均表示，各地上午晴朗天氣為主，午後留意嘉義以南地區、各地山區、近山區平地，都有午後短暫雷陣雨情況，嘉義以南地區有局部大雨發生機會，甚至中南部山區容易有短延時豪雨發生情形。當對流發展比較旺盛的時候，都容易會有一些瞬間強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

今天高溫部分，葉致均表示，各地相當炎熱，高溫可以來到33至36度左右，桃園以北不排除有37度以上高溫發生機會。

未來1周天氣趨勢，葉致均表示，周二之前各地以晴朗炎熱天氣為主，中南部地區、各地山區留意午後短暫雷陣雨出現。周三開始隨著這個熱帶性低氣壓逐漸北上，開始帶來水氣，所以周三開始到周四這段期間，包括迎風面北海岸、東半部地區到恆春半島一帶，以及大台北山區，都有零星短暫陣雨出現。其他地方以午後雷陣雨天氣為主。

葉致均表示，周四之後天氣預報不確定性相當大，至少東半部地區降雨會比較明顯，其他地方視這個熱帶系統路徑調整而有變化，要持續留意氣象署最新的天氣預報。

對於最快明天生成魔羯颱風，是否有侵台可能？葉致均表示，過去這幾天因為模式對於這個熱帶系統掌握的位置，以及它未來強度調整的狀況，使它過去這幾報有明顯變化。之前有通過台灣，以及現在來講有偏南的通過巴士海峽到南海的路徑，都有可能。

葉致均表示，目前資料來看，從菲律賓到南海這一帶通過，再往東一直到日本南方海面，路徑上都有可能發生、不確定性大。要視熱帶系統發展強度，以及未來大氣狀況而定。未來這幾天模式資料上還有變動空間，民眾要留意這個熱帶系統的最新動態。

他說，以目前資料來看，這個熱帶性低氣壓未來會以偏北方向移動，可能再往巴士海峽或往台灣東方海面前進，不管怎樣的路徑，目前來看最快周二晚上開始，台灣就會受到熱低或颱風的外圍水氣影響，所以迎風面地區可能就開始有零星降雨機會。

葉致均表示，周四之後要視它路徑調整而定，如果它以偏南方向通過，可能東半部地區或南部地區受它影響而有明顯雨勢；如果它比較偏東方向北上，就以北部和東半部地區影響為主，將依它路徑而對地區影響有明顯落差。