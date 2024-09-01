台灣好行移動博物館升級 4地巡迴展覽

台灣燈會中展出的「台灣好行移動博物館」獲好評，交通部觀光署今年9月將升級體驗，並將在宜蘭等4地巡迴展覽，要讓旅客體驗台灣美好的旅行感受。

觀光署發布新聞稿表示，台灣好行（景點接駁）旅遊服務是觀光署專為旅遊規劃設計的公車服務，全台已有80條路線。

觀光署說，「台灣好行移動博物館」1.0版於今年「2024台灣燈會」首度登場廣受好評，9月再度打造期間限定「台灣好行移動博物館」2.0版，將公車變身為好玩又好拍的博物館，要讓民眾看見「台灣好行」路上好風景。

觀光署指出，9月7日起結合各地大型節慶活動，在宜蘭、台中、高雄、台東共4場次巡迴展覽，同時還有現場抽獎活動，更將於9月28日邀請作家王浩一現場開講，分享搭台灣好行遊台灣的魅力。

有別於「台灣好行移動博物館」1.0版以車體外光雕秀為主題，觀光署表示，這次強化車內互動五感體驗，展覽內容於靜態展示新增北、中、南、東「區域路線主題特展」，互動部分特別加入「台灣好行」動態窗景、軌道車、遊戲牌卡等遊戲元素，及代言人喔熊大軍立體模型等。

觀光署說，展出期間現場加入「台灣好行環島串遊」官方LINE好友，並點選線上學習單並完成1條「台灣好行環島2日遊」，即可於現場抽獎，獎品包含饗食天堂下午茶券、便利商片商品卡、「台灣好行」限量杯蓋、市集飲品等好康。每個LINE帳號限抽獎1次，每場次限現場兌換，換完為止。