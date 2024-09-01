高溫炎熱午後雷雨 魔羯颱風最快明天生成、是否侵台關鍵在它

受到太平洋高壓帶來偏東到東北風影響，昨天午後雷雨發生的區域明顯往背風側的中部以南山區調整，並且有局部大雷雨出現的情況，北部天氣相當穩定，南北之間的天氣有比較大的差異。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周二應該都還是類似的天氣型態。

吳聖宇表示，台灣附近大致仍為偏東到東北風，午後雷雨容易發生的區域維持在背風側的中部以南山區，仍可能有局部較大雨勢出現的機會。北部、東半部天氣大致維持晴到多雲的天氣。溫度方面，則是非常的炎熱，各地高溫普遍有34-36度，局部區域可能來到36度以上。

周三之後的天氣變動性比較大，吳聖宇表示，目前在菲律賓東南方有熱帶擾動正在發展，有可能在今天先發展為熱帶性低氣壓，明後天還有繼續增強為輕度颱風魔羯的可能性。未來大致會先朝向菲律賓呂宋島至巴士海峽一帶靠近，周三就會來到呂宋島北部或巴士海峽。後續的動態變化很大，有可能逐漸向西偏轉趨向南海移動，也有可能繼續緩慢北上往台灣靠近，兩者之間對於台灣天氣的影響程度有非常大的差異。

吳聖宇表示，若是颱風逐漸偏向南海，台灣只會受到它外圍環流的影響，迎風面地區降雨機率高。但若是繼續向台灣靠近，那麼各地風跟雨的影響程度從周三之後就會逐漸加大。

未來颱風是否會繼續逼近？吳聖宇表示，關鍵點可能是在於台灣北方太平洋高壓對它的導引程度；若是高壓明顯壓制，並且導引它向西移動，趨向南海的機會就比較高，反之則有可能繼續緩慢向北接近台灣。未來這一兩天內的預報變化，還有熱帶擾動實際發展的情況都需要密切觀察。