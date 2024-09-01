兩岸通水「定量購⽔」恐變浪費 議員建議用多少買多少
兩岸通水6年累計引進逾3540萬噸原水，每天減少地下水抽取量約9000噸，地下水使用率降至15％，地下水位亦有逐步回升，金門縣議員董森堡表示，陸⽔供金政策確實緩解2019至2021年，約3年旱災缺⽔壓力，但定量購⽔不利於預算及⽔資源合理運⽤，還可能造成浪費，建議「用多少、買多少水」，兩岸攜手省水。
金門自來水廠廠長楊沁杭表示，依照金門水廠與陸方2015年簽訂的購水契約，陸水保證量將於今年提升至每日2.5萬噸，以目前民生用水需求每天約2.2萬噸計算，每日可能有3千噸原水無法去化，除造成水資源浪費，也增加財政的不必要支出。
楊沁杭說，自來水廠與福建省水務發展集團上月20日在金門簽訂補充契約，今年8月5日起，金門縣購水保證量將由原契約每天2.5萬噸調降至2.1萬噸，之後再逐年緩增。初估未來一年將可減少財政支出約1400餘萬元，降低水廠資金壓力，也避免水資源浪費。
董森堡表示，金門用水量目前近9成都是使用大陸水，金晉通水簽訂契約時，採用定額採購方式，第1至3年每天買1萬5000噸，第4至6年買2萬噸，第6至第9年維持2.5萬噸，第10年為3.4萬噸。他說，定額買水契約弊病在於，無論有無用水需求，都必須把水買進來。當初契約中的買水量，是縣府樂觀評估小三通客流量及來金旅遊人次，有高估用水量。
他說，2019年疫情爆發後，金門遊客數下滑，水資源仍照常進口，目前超量購買的陸水已占金門總體水資源80%至90%，比當初中央政府希望的占比高出50%。此一機制恐會造成金門怠忽本地湖庫自有儲水能量的供給能力，也白白浪費金門天然降雨帶來的自有水源，變相造成兩岸政府虛耗珍貴的水資源。
董森堡建議，兩岸應對契約作出修正，採用按量付費方式，避免預算浪擲。長遠來看，縣府更應正視自有水源的供應，如水源區保護、保水設施施作、地下水補注、湖庫浚深、海淡水系統開發等備用系統。
當年全程參與兩岸通水的金門縣議會前秘書長翁自保表示，整體而言，兩岸通水的「利遠大於弊」，他說，前幾年金門經歷半世紀以來的大乾旱，如果沒有兩岸通水，早就「撐不下去」；他說，金門位處離島，興建水庫不易，且年降雨量未及台灣之一半，加上金門當地水庫屬於淺碟型、蓄水量少，夏天容易優養化，水質極差；水源主要仰賴湖庫、地下水、海淡水，自產水成本每度約50、60元，過去金門缺水時都由台灣運水，每度水成本高達200元以上，「遠水救不了近火」。可以說，6年多來，大陸引水對金門的幫助很大。
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