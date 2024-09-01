氣象署公布季長期天氣展望 有朝反聖嬰發展可能

中央氣象署發布「季長期天氣展望」，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來一季台灣氣溫預報以正常至偏暖為主，雨量預報為正常至偏多雨。

氣候上而言，9月為台灣夏秋轉換時期，氣象署表示，9月中旬後逐漸進入東北季風型的氣候，偶有鋒面系統南下影響台灣，天氣轉涼。

至於颱風，氣象署表示，9月在北太平洋西部海域颱風活動仍很活躍，颱風生成平均數為5.1個，侵台平均數為0.8個。10月、11月時序進入台灣秋天季節，東北季風型天氣轉趨明顯，中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會明顯減少。

氣象署表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶東太平洋冷海溫距平稍微增強且向赤道中太平洋延伸，模式預測熱帶中東太平洋的冷海溫距平持續增加，未來有朝反聖嬰發展的可能。

9月：月初各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；隨後，南海及菲律賓有熱帶擾動訊號，台灣附近水氣增加。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

10月：氣候上東北季風型氣候愈來愈明顯，北部及東部天氣轉涼，預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。