快訊

金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

氣象署公布季長期天氣展望 有朝反聖嬰發展可能

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來一季台灣雨量預報為正常至偏多雨。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來一季台灣雨量預報為正常至偏多雨。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布「季長期天氣展望」，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來一季台灣氣溫預報以正常至偏暖為主，雨量預報為正常至偏多雨。

氣候上而言，9月為台灣夏秋轉換時期，氣象署表示，9月中旬後逐漸進入東北季風型的氣候，偶有鋒面系統南下影響台灣，天氣轉涼。

至於颱風，氣象署表示，9月在北太平洋西部海域颱風活動仍很活躍，颱風生成平均數為5.1個，侵台平均數為0.8個。10月、11月時序進入台灣秋天季節，東北季風型天氣轉趨明顯，中南部進入氣候上的枯水期，降雨機會明顯減少。

氣象署表示，根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶東太平洋冷海溫距平稍微增強且向赤道中太平洋延伸，模式預測熱帶中東太平洋的冷海溫距平持續增加，未來有朝反聖嬰發展的可能。

9月：月初各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；隨後，南海及菲律賓有熱帶擾動訊號，台灣附近水氣增加。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

10月：氣候上東北季風型氣候愈來愈明顯，北部及東部天氣轉涼，預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

11月：預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。

未來一季台灣氣溫預報以正常至偏暖為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來一季台灣氣溫預報以正常至偏暖為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署 雨量

延伸閱讀

準魔羯颱風的歐美模式預測曝 是否侵台關鍵在它

8月通膨率可能再衝高

颱風珊珊襲日本 釀6死125傷、逾千棟屋舍浸水受損

把握下周前好天氣！颱風「摩羯」有望在這時生成

相關新聞

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

菲律賓東方的雲簇、持續醞釀發展中。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，歐洲系集模式（ECMWF）及美...

客運駕駛荒未解 擬開放僑外生

疫後大客車駕駛缺工未解，交通部公路局統計，截至今年五月，光是公路及市區客運業駕駛缺額仍有二二一五人，還不包括遊覽車、學校...

新聞眼／一遇缺工就「外包」 難解客運業困境

受到少子化、高齡化影響，國內各行各業缺工情況由來已久，新冠肺炎疫情過後，更讓觀光旅宿業、公共運輸及營造業等行業缺工加劇，...

氣象署公布季長期天氣展望 有朝反聖嬰發展可能

中央氣象署發布「季長期天氣展望」，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來一季台灣氣溫預報以正常至偏暖為主，雨量預報...

大客車駕駛缺工／僑外生意願 客運業者不看好

疫後大客車駕駛缺工嚴重，業者積極出招搶人，包括祭出任用獎金、留才獎金、介紹獎金，甚至是調整運價盼提升駕駛員待遇等，但整體...

首次！ 公務預算補罕藥專款

每劑四千九百萬罕見疾病基因治療納入健保，脊髓性肌肉萎縮症（ＳＭＡ）本月增加給付範圍。為擴大罕藥給付，健保罕藥專款近五年已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。