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飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸
菲律賓東方的雲簇、持續醞釀發展中。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，下半周（5日至7日）有颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。由於屬期末模擬，模式繼續大幅調整中，其威脅不可小覷，應密切觀察。
吳德榮表示，今天至周三熱帶海洋氣團影響，天氣晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後中南部山區有局部雷陣雨，擴展至部分鄰近平地，偶有較大雨勢。今天北部24至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部22至37度。
摩羯颱風即將生成。吳德榮表示，周四至周六受摩羯颱風外圍環流或直接影響，天氣變化視颱風動向而定，模式調整中，需再觀察。
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