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其人其事／燒燙傷7年復健重生 13歲少女出書鼓勵病友

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
陳婕渝曾經因傷埋怨「為什麼受傷的是我」，現在已走出陰霾，還出書鼓勵其他病友。記者陳俊智／攝影
陳婕渝曾經因傷埋怨「為什麼受傷的是我」，現在已走出陰霾，還出書鼓勵其他病友。記者陳俊智／攝影

「傷口很像被針刺，刺到肉裡面那種。」今年13歲的小女孩陳婕渝因為一場氣爆，全身40%二、三度燒燙傷，一度被醫院發病危通知，她撐過錐心刺苦的漫長康復之路，出院後穿壓力衣、包紗布也飽受外界異樣眼光；但苦難總會過去，如今已是亭亭玉立少女，更出書鼓勵其他病友。

陳婕渝6歲時跟著家人參加露營活動，期間因同伴熱水壺氣爆，上百度的水蒸氣造成頭、臉、右手及胸口大面積灼傷，上半身布滿浮腫的水泡，送到醫院清創急救，在加護病房待了將近一個月。

「受傷當下不覺得有什麼，但後來的治療過程很痛很辛苦…」回憶在加護病房的日子，陳婕渝說，紗布會沾染血水，結痂後與皮肉黏在一起，不得不忍痛撕下來，滲血的皮肉上還要撒碘粉殺菌，刺痛感如針般扎入皮肉，讓她常哭到撕心裂肺。

不僅如此，壓力衣、包紗布和疤痕改變了陳婕渝的外觀，也讓她飽受外界異樣眼光，壓力大到「鬼剃頭」掉髮，幸好有母親耐心陪伴，每周奔波治療復健，逐漸好轉。

陳婕渝走過7年復健路，曾怨「為什麼受傷的是我」，如今學會接受自己，笑稱左手傷疤是「愛心」、胸口傷疤是「地圖」；用繪畫和簡單文字記錄這段歷程，以「渝兒寶貝重生紀錄」為名，出書分送醫院和燒燙傷病友，鼓勵病友「受傷並不可怕，可怕的是內心的不安」。

加護病房 壓力 復健

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