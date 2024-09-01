秀琴歌劇團奪傳藝金曲年度作品 為傳統戲曲拚下去

第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚落幕，秀琴歌劇團「鳳凰變」奪得最佳年度作品，團長張秀琴強調，會為台灣精神、傳統戲曲繼續拚下去。

今年頒獎典禮以「日日—成為閃耀的光」為主題，邀請躍演劇團導演曾慧誠擔任總導演、金曲歌王許富凱擔任主持人。典禮中更穿插5段精彩表演節目，唐美雲、曹雅雯、滅火器、桑布伊、陳錫煌傳統掌中劇團、九天民俗技藝團等卡司聯手，新穎又溫暖。

今天共頒發音樂類與戲曲表演兩大類獎項，戲曲表演部分最大獎、最佳年度作品由秀琴歌劇團的「鳳凰變」獲獎。

得知喜訊，團長張秀琴在台上激動地眼眶含淚，她強調會為台灣精神、傳統戲曲繼續拚下去；劇作家王友輝感性補充，劇團創辦38年在外台都是拚命演出，讓他很敬佩，希望未來能繼續做好看的戲、好聽的戲，希望大家能支持所有傳統戲曲團體。

評審團獎則由窮劇場、江之翠劇場的「感謝公主」奪下，窮劇場聯合藝術總監高俊耀指出，傳統戲曲經時光淬煉，有寬闊的自由條件乘載不同時代的感情面貌，他們深受其養分，使他們更有餘裕回應現在身處的時代。

而以「活捉」奪下最佳演員的國光劇團丑角陳清河，則提供今晚最可愛片段。除了把榮耀歸給劇團、已故恩師孫正陽，也不忘謝謝老婆鍾欣凌和寶貝女兒，鏡頭也時不時捕捉到台下感動落淚的鍾欣凌。

陳清河笑說，兩個女兒正處瘋狂喜愛韓流階段，還得忍受爸爸每天在家裡練功、唱戲，「她們總是說，爸爸你在唱什麼好難聽，希望得獎能讓她們對爸爸的事業感到光榮，祝願台灣傳統文化能普及推廣給下一代。」他也不忘引用老婆名言：「我是丑角，我會演戲，謝謝大家喜愛京劇。」

最佳青年演員由挽仙桃劇團「紅喙鬚的少女」鄭紫雲獲獎，大學才開始學歌仔戲的她，表示她真的很愛歌仔戲，「不管你是科班、業餘的，還是社團的，只要你們喜歡歌仔戲，我們會不遺餘力傳授下去，讓歌仔戲代代有傳承，代代出好戲。」