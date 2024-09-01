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學界批政策：缺工就找外籍人士頂替 無助改善就業結構

聯合報／ 記者許維寧周湘芸／台北報導
勞動部同意開放僑外生擔任大客車駕駛。示意圖，非新聞當事人。記者劉學聖／攝影
勞動部同意開放僑外生擔任大客車駕駛。示意圖，非新聞當事人。記者劉學聖／攝影

勞動部日前公告開放副學士以上僑外生從事旅宿業清潔、訂房等職，如今又同意開放僑外生擔任大客車駕駛，學界評析，政策背後邏輯是國人不想做、沒人做的工作，就用外籍人士頂替，但也失去改善職場環境、就業結構的機會。

東華大學法律系教授張鑫隆表示，大客車駕駛雖然並非意義上的3Ｋ工作(指骯髒、危險、辛苦)，但過去曾做過客運工時調查，客運業的工時易影響駕駛人生活，年長者願意長時間勞動、或時間被切割零散，以此換取較好的報酬；但現在的年輕人不願屈就這樣的工作環境。

張鑫隆說，缺工背後的原因是年輕一輩不願投入運輸業，國人不想做於是就用外籍人士頂替，但卻失去改善職場環境的機會，陷入未能解決運輸業工作條件不佳的困局。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，現在的大專校院多是強調科技業、半導體等產學方案，沒有明晰的產學策略將僑外生引導到台灣其他行業。再者，取得大客車執照前還需考小客車駕照，加上交通運輸業涉及最基本的社會安全，絕對不是一句缺工就「開放僑外生」能解決。

魏佳卉也談到，國人對職業缺乏想像，職業和自我認識都不足，年輕人認為擠入科技業大廠才有前途，但社會各種技術工其實薪水尚可，也有服務社會的精神，教育場域應引導學生正確認識職業跟自我志業，而非人力嚴重傾斜，就將腦筋打到僑外生身上。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，雖然大客車駕駛薪資相較於其他工作已經很高，但應該要檢視的是不同業別競爭的薪資及工作環境，招募不到人才，可能是該業別當前的條件較不受駕駛人力市場青睞。

職業 薪資

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