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新聞眼／一遇缺工就「外包」 難解客運業困境

聯合報／ 本報記者周湘芸
大客車缺工問題嚴重，勞動部已同意開放僑外生擔任客運及公車駕駛。公車駕駛示意圖。本報資料照
大客車缺工問題嚴重，勞動部已同意開放僑外生擔任客運及公車駕駛。公車駕駛示意圖。本報資料照

受到少子化高齡化影響，國內各行各業缺工情況由來已久，新冠肺炎疫情過後，更讓觀光旅宿業、公共運輸及營造業等行業缺工加劇，而缺工的本質其實和低薪、過勞脫離不了關係，即便放寬僑外生留台限制，讓僑外生可以從事房務整理、接待、開客運公車等工作，但只要最基本的勞動條件不提升，恐仍難以留才。

台灣交通環境複雜，違規亂象就連本國人都難以招架，根據交通部統計，光是今年一至五月，全國公車及客運事故就有一○七七件，去年九三三二件大型車事故，更比十年前增加近兩成五，而且已連三年破九千件，死傷人數也連四年破萬人。

不少大型車駕駛更將事故歸咎於行人突然衝出、機車亂鑽等現象。若以大學為例，僑外生來台就學時間頂多四至六年，想要擔任大客車駕駛，除了得先學會開車，拿到台灣駕照以外，還要學習提供乘客良好的搭乘服務，更要習慣這些台灣道路特有的「突發狀況」，所需適應的時間，恐不只是短短的教育訓練

此外，僑外生每年畢業約有一萬三千多人，先不論每年有多少人願意留在台灣工作，又有多少人會願意從事與所學無關的大客車駕駛工作？

政府看似敞開外籍人力大門為缺工解套，實際可帶來的成效恐緩不濟急。

從旅宿業到大客車駕駛，缺工背後的原因無疑是沒有足夠誘因，而從事駕駛工作除了考量薪資待遇，還包括須長時間保持專注力、因應旅客申訴及到站準點率等壓力，若無法從根本改善工作環境，一遇缺工就以「外包」因應，不僅可能傷害我國勞動環境，所衍生的社會成本恐由全民埋單。

交通部 公共運輸 公車 少子化 教育訓練 新冠肺炎 駕照 高齡化

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