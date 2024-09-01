大客車駕駛缺工／僑外生意願 客運業者不看好

疫後大客車駕駛缺工嚴重，業者積極出招搶人，包括祭出任用獎金、留才獎金、介紹獎金，甚至是調整運價盼提升駕駛員待遇等，但整體缺員幅度仍有二成以上，如今勞動部同意開放僑外生擔任客運駕駛，業者表示，樂觀其成，但也擔心，實際願意從事的僑外生不如想像的多，成效還需再觀察。

首都客運總經理李建文指出，以大台北地區為例，平均缺員狀況仍有二成五。客運業者對於勞動部開放橋外生從事大客車駕駛工作表達肯定，不過也擔心願意投入的僑外生有多少。

李建文表示，隨著資深員工逐漸退休，缺員情況可說是愈來愈嚴重，因此改善勞動條件、提升福利待遇仍是當務之急，雖然調薪不是萬靈丹，但不調薪卻是萬萬不能。

統聯客運直言，「現在確實找不到人」，統聯客運駕駛員月薪平均為六至七萬元，但不少本國勞工仍不願從事駕駛員相關工作，截至目前仍有兩成多的缺員幅度，與疫情剛結束時差不多，政府會同意開放就代表有需求，無論是什麼政策，只要對解決缺工有幫助都樂觀其成。

統聯客運也說，無論是本國人，還是僑外生，只要沒從事過大客車駕駛，都要進行一樣的訓練，薪資也比照辦理。雖然各國交通環境有所不同，但若僑外生有取得一定的台灣學歷，就代表在台灣已待一段時間，應該也就能適應交通環境，主要就是看文化跟環境能否適應，成效則要再觀察。