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客運駕駛荒未解 擬開放僑外生

聯合報／ 記者周湘芸李柏澔／台北報導
疫後大客車駕駛缺工未解，根據公路局估計，公路及市區客運業駕駛缺額仍有二二一五人，還不包括遊覽車、學校交通車，勞動部經跨部會研商會議同意納入僑外生客車駕駛，盼解決司機荒問題。記者劉學聖／攝影
疫後大客車駕駛缺工未解，根據公路局估計，公路及市區客運業駕駛缺額仍有二二一五人，還不包括遊覽車、學校交通車，勞動部經跨部會研商會議同意納入僑外生客車駕駛，盼解決司機荒問題。記者劉學聖／攝影

疫後大客車駕駛缺工未解，交通部公路局統計，截至今年五月，光是公路及市區客運業駕駛缺額仍有二二一五人，還不包括遊覽車、學校交通車。交通部先前提案開放僑外生從事客運駕駛人員及ＳＭＳ安全管理人員兩項工作類別，勞動部已於八月廿一日召開跨部會研商會議同意納入，後續將進行相關法制程序。

為了改善客運駕駛荒，交通部今年持續延長大客車駕駛徵才補助，每人最高可領約十三萬元，去年截至今年七月底共募得一三九二人。公路局表示，截至目前為止，仍有兩千多人的缺口，先前邀集國發會、勞動部及客運公會，研商將客運業納入中階技術人才相關規定，勞動部已同意納入客運駕駛人員及ＳＭＳ安全管理人員類別。

據了解，雇用條件包括具職業大客車執照、一定時數訓練、語言能力及學歷限制等。公路局指出，此次開放中階技術人才僅適用於市區公車及國道、公路客運，希望開放後能全面補足當前缺額。至於訓練時間則依照當事人原先具有的駕照類別有所不同，像是須持有小客車駕駛執照兩年以上，或持有大貨車普通駕照一年以上。

至於「ＳＭＳ安全管理人員」，公路局表示，主要是各業者的交通安全管理專職人員，針對車輛在外行駛安全，交通事故控管進行規畫跟管制。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，疫情後景氣回溫，各產業面臨缺工，僑外生已在台就學一段時間，無論是社會溝通與認知都比其他外國人好，近期積極跨部會合作擴大留用僑外生，也配合國家整體攬才政策的長期規畫。

不過交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰認為，僑外生數量有限，開放恐只是象徵性意義，且僑外生在台灣駕駛經驗少，若要擔任職業駕駛，所需的教育訓練及機制要更完整，至少需為本國駕駛兩倍時間。建議要改善駕駛人力問題，應要研擬更多招募對象，像是女性駕駛平均表現良好，應提供更多誘因，才有幫助。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞則認為，僑外生具備基本中文溝通能力，若能透過駕駛訓練保證行車安全，應該是好的政策，但由於大客車駕駛工作辛苦，僑外生的意願也需一併考量。

交通事故 交通部 勞動部 教育訓練 消基會 溝通 陽明交大 駕照

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