獨／缺工未解 勞動部同意開放僑外生擔任公車客運駕駛

聯合報／ 記者周湘芸李柏澔／台北即時報導
大客車缺工問題嚴重，勞動部已同意開放僑外生擔任客運及公車駕駛。公車駕駛示意圖。本報資料照
大客車缺工問題嚴重，勞動部已同意開放僑外生擔任客運及公車駕駛。公車駕駛示意圖。本報資料照

疫後大客車駕駛缺工未解，交通部公路局統計，截至今年5月，光是公路及市區客運業駕駛缺額仍有2215人。交通部先前提案開放僑外生從事客運駕駛人員及SMS安全管理人員兩項工作類別，勞動部已於8月21日召開跨部會研商會議同意納入，將進行相關法制程序作業。

不少大客車駕駛疫情期間紛紛轉往貨運及外送業，疫後人力回流緩慢，但隨著觀光復甦、TPASS月票帶動通勤旅次，公車、遊覽車需求增，缺工幅度逐漸擴大。

交通部今年持續延長大客車駕駛徵才補助，包括提供訓練全額補助及生活津貼等，每人最高可領約13萬元。此外，為協助業者招募駕駛員，公路局也助業者優化路線行駛、調漲運價以提供駕駛更好待遇、放寬65至68歲駕駛行駛大型車等解決缺員問題。

公路局表示，先前邀集國發會、勞動部及客運公會，研商將客運業納入中階技術人才相關規定，並明訂駕駛受聘資格、語言能力和薪資水準等條件，勞動部已同意納入客運駕駛人員及SMS安全管理人員類別，適用對象包括市區公車、公路及國道客運駕駛。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，疫情後景氣回溫各產業面臨缺工，僑外生已在台就學一段時間，無論是社會溝通與認知都比其他外國人好，近期積極跨部會合作擴大留用僑外生，也配合國家整體攬才政策的長期規劃。

蘇裕國指出，公路及市區客運駕駛現在時有缺工和找不到人的狀況，且薪資已開到4至5萬元，其實算相當不錯，交通部因此提案開放僑外生擔任公路及市區汽車客運駕駛等，相關法制作業程序可能還沒有這麼快。

交通部 公車 勞動部 客運

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