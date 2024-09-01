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中秋逢土星合月 隔天超級滿月

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

9月天象精彩接力登場，台北市立天文館預告，上旬有水星「西大距」、中旬是「土星衝」，中秋節逢「土星合月」，隔日會出現「超級滿月」，還有全球天文迷引頸期盼的年度最亮彗星「紫金山－阿特拉斯彗星」，9月下旬將通過近日點，民眾可以肉眼觀賞。

天文館指出，9月5日首先登場的水星西大距是觀賞水星最佳時機，亮度-0.3等的水星，日出前出現在東方低空，仰角約10度，建議可在此前後數日的清晨，把握機會欣賞難得一見的水星。

9月8日土星衝前後，是土星今年最接近地球的時段，視直徑最大，達19.2”，亮度約0.6等也最高，整夜可見。以小型望遠鏡可見傾角僅3.7°的美麗土星環，到明年3月底，土星環將完全側向地球而短暫消失，之後轉為以南側面向地球，持續到2038年下旬，因此此次土星衝是近期觀賞土星環北面的最後機會。

天文館指出，9月17日中秋節雖非滿月，但月亮比今年2月的年度最小滿月還大14%；晚間6點22分，在月球和土星升起後約1小時又逢土星合月，兩者相距不到1度，清晰可見，持續觀察可察覺兩者「合」後漸離。

天文館提到，9月滿月其實發生在中秋節次日9月18日10時34分，這次滿月是今年次大，地月距離不到35萬7500公里，為一般所稱的「超級滿月」；當天在大西洋周邊地區還可見到短暫的月偏食，但台灣無緣欣賞。

天文館說，年度最亮彗星C/2023 A3紫金山－阿特拉斯彗星，於9月27日從距離太陽0.39天文單位、約5830萬公里處通過近日點，其亮度約3等並持續增亮；9月下旬至10月初的清晨5點到天亮前，向東方低空搜尋，就有機會捕捉到它的身影。

中秋節 土星 天文館

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