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明天14縣市亮高溫燈號 9月4日起熱帶低壓漸帶來水氣

中央社／ 台北31日電

中央氣象署今晚預報，明天台灣各地天氣炎熱，氣象署也發布雙北等14縣市高溫燈號資訊；另外，氣象署預測9月4日起，熱帶性低氣壓漸為台灣帶來水氣。

氣象署指出，明天白天台北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，基隆市、桃園市、新竹縣、台中市為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

氣象署預報，明天各地高溫普遍在33到35度，局部地區有36度以上的機率，體感悶熱，午後各地山區及南部平地、中部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨的機率。

氣象署觀測，目前南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利於熱帶系統發展。

氣象署預測，4日、5日熱帶性低氣壓外圍雲系逐漸移入，水氣漸增，5日迎風面雨區擴大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；6日、7日熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，台灣附近海面風力漸增強，迎風面降雨增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，8日至10日熱帶性低氣壓或外圍環流影響，各地天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署 高溫

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