出席南國漫讀節座談 宅女小紅、娘娘倡議斜槓人生、性別多元

2024年南國漫讀節於8月31日（六）假屏東總圖正式開幕。今年活動聚焦於「新女力時代」、「性別新思潮」、「創作新交流」、「產業新世代」與「融合新世代」五大主軸，活動自8月始橫跨至12月，並舉辦講座、市集、走讀、藍皮列車總計約50場活動，首日8月31日（六）並邀請人氣作家宅女小紅與網紅娘娘分別以「人妻不宅，斜槓出豐富人生」、「做最真實的自己，性別認同的成長旅程」為主題，進行專場座談。

由於原生家庭產生對經濟獨立的追求，作家宅女小紅自陳從還沒有「網紅」概念的近二十年前就開始斜槓人生。她將感情與生活心得訴諸網路文字，嬉笑怒罵中帶著無厘頭的風格，因而一砲而紅。然即便百無禁忌的同時她心中仍有一把尺，知道什麼該寫、什麼不該寫，「寫大家開心、有趣的事情就好」，並認真建議，「不是所有事都適合攤在陽光底下。」提醒網路世界與實體世界的微妙界線。

網路快世代 機會與負面批評並存

從網紅、結婚、成為二寶媽，她同時分享與長輩的相處之道：要記得有禮貌地拒絕不合理的要求，就不會產生嫌隙，同時她也認為「三機」（洗碗機、掃地機、烘乾機）都能提升生活品質，因為如果將瑣事在生活中排開、婚姻生活就會更好經營，並直言婚姻生活就是忍耐，因為所謂的磨合也是忍耐的一種形式。

由於現在斜槓、網紅風潮正興盛，宅女小紅並提醒現代網路傳播快，賺錢機會多，但相對網路批評也來自四面八方，要能接受這樣的環境情勢，不把批評往心裡去、才是長久之道。

第二場座談則由娘娘娓娓道來、自曝成長中的性別認同過程。成長中逐漸展現陰性氣質的她，先後經歷家人的激將法、冷漠忽視或刻意針對，甚至在不同宗教文化中都無法得到認同，還曾被學校神父訓話，「如果你們都是娘娘腔的話，神不會愛你們，你們不會上天堂！」語畢娘娘則與現場分享，笑稱如果是這樣的話，感覺地獄比較好玩，「因為（天堂）沒有（像我們這樣娘娘腔的）朋友！」展現樂天、幽默一面。

不靠外在努力追認同 認知自我建構

此後她曾一度努力追求認同，甚至被家人帶去看心理醫生，最終她想通也看淡，將追求別人認同的努力放下，不刻意營造形象，而必須先讓自己開心、要讓自己舒服。她並表示到台灣讀書後，台灣的性別教育幫助她認識更多，也清楚知道自己跨性別的身分，「當我清楚知道我是誰的時候，我可以自由去認識自己、知道自己想要什麼。」

她分享的故事中不乏大量奇特經歷，但娘娘總在故事段落中話鋒一轉、一笑置之，展現其幽默與另類思考一面。她更強調不把過去的經驗視作霸凌或歧視，也強調自己的故事只是參考，性別認同的路上每個人面對的問題也都不同，最重要還是回歸自己內心，並點出重要關鍵：認同可以不用建構在他人身上，而是掌握在自己手裡。