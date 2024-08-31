卓榮泰：積極尋求鐵公路方案 給花蓮鄉親安全回家路
花東鐵公路受地震、風災影響，當地民眾關切何時能有安全回家的路。行政院長卓榮泰今天透過專訪表示，政府首要目標是穩定鐵路交通，同時會加強邊坡安全監控，公路端則會積極尋求工程方案，「給民眾安全的路回家」。
民視「新聞觀測站」日前專訪卓榮泰，今天播出下半集。談到花東交通，卓榮泰說，花蓮對外交通沿著海岸線開闢，沿途山崖峭壁質地不穩，落石非常多，政府現階段希望先把鐵道趕快恢復起來，同時加強重點路段監控。
卓榮泰表示，鐵路部分除了日常的人工智慧（AI）監控外，每逢大雨等情況則出動人力監控，透過兩道安全防線保障行車安全。
他也說，台鐵人員很辛苦，甚至之前去現場聽取簡報時，也有遇到小型的落石滑落，因此他每個月去花蓮，就是要去鼓勵第一線人員，讓大家知道政府與台鐵是一起站在同陣線。
至於公路端，卓榮泰說，政府提出蘇花改、蘇花安、蘇花替等方案，一直在尋找一條安全，且避免受到天候、地震影響的路，而這可能要經過很多工程上的克服，政府正積極尋找方案，「給民眾安全的路回家」。
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