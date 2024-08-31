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用手遊了解「U=U」 《愛說不說》近7成玩家翻轉愛滋歧視

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
手遊「愛說不說2：在愛之前」畫面。圖／遊戲熵GAMTROPY提供
手遊「愛說不說2：在愛之前」畫面。圖／遊戲熵GAMTROPY提供

認識愛滋也可以玩遊戲，為撕掉外界對愛滋的歧視標籤，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會攜手遊戲製作團隊，打造手機遊戲「愛說不說」，希望藉著遊戲推廣U=U觀念。台灣愛滋病護理學會理事長柯乃熒表示，有7成玩家在玩玩遊戲後，翻轉對愛滋感染者的看法。

「U=U（Undetectable=Untransmittable）」為測不到病毒等於不具傳染力，只要接受治療控制體內病毒，HIV病毒並不會發展成愛滋病，當病毒量穩定控制後，也不會傳染。

聯合國目標2030年達到「95-95-95」，為95%感染者知道自己的感染狀態、95%感染者有服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到，我國目前為「91-96-95」，優於全球平均的「86-89-93」。另外亦有「三零」願景，達到零感染、零歧視、零死亡。

為達成95%的感染狀態知道自己感染，減少歧視，讓潛在感染者願意出門篩檢，減少社會歧視相當重要。上月推出的手遊「愛說不說2：在愛之前」為前一版「愛說不說」的手遊，柯乃熒說，該遊戲獲得Google Play年度最佳MIT遊戲，兩個版本累積超過20萬人下載。

「愛說不說」為模擬社群互動遊戲，故事情節以主角與伴侶分手，並發現自己確診HIV為開端。玩家將以第一人稱視角，體驗到感染者除了需要消化初期的情感衝擊，也得面臨是否需要向周遭朋友、家人出櫃，以及坦白健康狀況的困難選擇，讓玩家體驗HIV感染者可能遭遇的困境和壓力。

柯乃熒說，手遊《愛說不說》不只下載量與好評俱佳，透過調查也發現，68%的玩家在玩完第一版遊戲後，對愛滋感染者的態度由原先的負向或持平轉回正向，更有九成玩家理解愛滋傳染途徑以及U=U概念。

柯乃熒表示，由於遊戲有效翻轉大眾對感染者的看法與態度，因此兩學會將持續推展用遊戲作為媒介製作的醫事教育課程，以期提升醫護對愛滋的認知與同理心，相關課程預計在明年3月上線。

據兩學會調查，不論是否有接觸過愛滋感染者，醫事人員普遍具備平權意識，但仍有部分人員在為感染者服務時有疑慮、近2成會在服務時採取額外保護措施。不分科別中，不清楚U=U的醫事人員有85%，但在了解後，大多人都可安心為感染者治療。

伴侶 愛滋病 病毒 聯合國

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